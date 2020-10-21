https://static.news.ru/photo/0718ca8c-13de-11eb-a372-fa163e074e61_660.jpg Фото: stepanvalerich/instagram.com

Бывший участник телешоу «Дом-2» Степан Меньщиков засомневался в родстве с дочкой от Ангелины Монах.

Меньщиков рассказал , что его избранница рассталась с предыдущим возлюбленным как раз в тот день, когда они встретились.

Родственники посоветовали мне пройти ДНК-тест, — подчеркнул Меньщиков в эфире шоу «На самом деле».

Проведение ДНК-тестирования также поддержал бывший избранник Монах Валерий Дмитриенко. Он заявил, что Степания может оказаться его дочерью.

Как выяснилось, биологическим отцом всё же является Меньщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что Меньщиков поделился фото танца с дочкой на руках.

На снимке запечатлён молодой отец со своей женой Ангелиной Монах на свадьбе среди танцующих пар. На руках Меньщиков держит дочь.