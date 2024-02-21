В Госдуме нашли способ отучить россиян разоряться на бизнес-тренингах Депутат Говырин призвал ввести госстандарт в сфере бизнес-образования граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия нуждается в едином государственном образовательном стандарте обучения начинающих предпринимателей, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, сейчас в РФ слишком много «разрозненных обучающих курсов» для бизнесменов из разряда «как стать богатым, лежа на диване».

Как отметил парламентарий, существование подобных курсов, с одной стороны, явление положительное, но с другой — «чаще всего это никакое не обучение, а просто тусовка за большие деньги». Он считает, что участники таких тренингов выслушивают «байки за жизнь», делясь впечатлениями от прочитанных книг о том, как стать миллионером.

Сейчас основной задачей является преодоление зависимости от импортного оборудования при производстве значительного количества приборов и материалов, и это притом, что Россия производит некоторые виды товаров на весь мир. Базовые принципы запуска бизнеса, развития и масштабирования, а также умения менять бизнес-модель, основываясь на расчетах и правовом регулировании, — это то, что должен знать каждый предприниматель, — добавил Говырин.

Он подчеркнул, что многочисленные бизнес-книги также являются чьим-то продуктом для продажи, заманивающим покупателя названием, а на самом деле на страницах «одна-две стоящие мысли».

Ранее следователи возбудили семь новых уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении блогера Аяза Шабутдинова. В ходе расследования дела были допрошены более 35 потерпевших. Отмечается, что правоохранители также допросили несколько фигурантов дела, провели выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы.

До этого на блогера и инфобизнесмена поступило еще семь новых заявлений от клиентов, которые оказались недовольны качеством образовательной программы в «Like Центре». Они обвинили бизнес-коуча в мошенничестве и хищении их средств.