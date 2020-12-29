«Танцуй под Бузову»: вышло финальное шоу «Дома-2» на ТНТ

https://static.news.ru/photo/d9c8c546-4b28-11eb-ae39-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: Кадр из видео/ДОМ-2 /youtube.com

Финальное шоу «Дома-2» с размахом прошло на ТНТ. Оно называлось «Новогодний бал на „Доме-2“» и получилось невероятно трогательным и красочным. Многие участники не скрывали слёз, расставаясь с телепроектом, а ведущие дали свои напутствия и зрителям, и участникам главной телестройки страны.

На финальную съёмку пришли культовые участники телепроекта: Роман Третьяков, с которым строила отношения Ольга Бузова, Ольга Солнце, Дарья Пынзарь. Виктория Боня вышла на связь со студией с юга Франции.

Героев телепроекта наградили различными призами в самых разных номинациях. Участники телестройки выступали на сцене в качестве артистов. А в финале бала выступила сама Ольга Бузова с хитом «Танцуй под Бузову».

Кения Бородина призналась, что никогда не считала проект работой, а всегда исключительно лишь своим домом.

Спасибо, что выносили мой несносный характер. Вы ничуть не хуже тех, кто был на проекте раньше вас. Что бы ни говорили про «Дом-2», ни один человек не остался равнодушным к проекту. Это машина, которая сделала много чего хорошего, создала огромное количество пар, люди любят друг друга, здесь они получили бесценный опыт, — обратилась Бородина к участникам телепроекта.

Поддержала ведущую коллега Ольга Орлова. Бывшая солистка «Блестящих» призналась, что все они очень старались быть «полезными и нужными» каждому участнику.

Надеюсь, что мы внесли в вашу жизнь что-то хорошее. Будьте людьми, любите друг друга и помните, что только добро, только любовь спасут этот мир, — сказала Орлова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Андрей Малахов высказался о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Он считает, что на этом история скандального проекта не закончится и будет продолжение.