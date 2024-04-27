Вторая беременность, хейт из-за пластики, скандалы: как живет Виктория Боня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Виктория Боня сообщила о второй беременности. Правда ли это, что известно о жизни телеведущей, в каких скандалах она была замечена?

Что Боня рассказала о беременности

Виктория в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео, где позирует в полупрозрачном платье, сквозь которое виден округлившийся живот. Ролик она подписала словами о второй беременности, подчеркнув, что не видит смысла скрывать эту информацию. Первой 44-летнюю экс-участницу проекта «Дом-2» поздравила блогер Мария Погребняк.

«Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать», — написала Боня.

При этом большинство пользователей восприняли новость как шутку или повод для хайпа.

У Бони уже есть ребенок — дочь Анджелина-Летиция, которую она родила в Монако в 2012 году от миллиардера Алекса Смерфита. Отношения телеведущей и бизнесмена закончились в 2016 году.

В марте Боня рассказала, что с легкостью и без боли родила дочь Анджелину без эпидуральной анестезии. На своей странице в соцсети она написала пост, в котором назвала роды божественным процессом.

«Ровно 12 лет назад я с легкостью, без боли, самостоятельно родила Анджелину. Для меня было очень важно сделать это без эпидуральной анестезии, я хотела прочувствовать каждое мгновение этого божественного процесса!» — написала Боня.

Также звезда поделилась, что экс-возлюбленный Алекс Смерфит поддерживал ее и даже первым взял дочь на руки. Боня считает, что именно поэтому у ее наследницы сильная связь с отцом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Хотя я не рекомендую настаивать, чтобы мужья присутствовали при этом деле. Но Алекс держался мужественно и первым взял Энджика на ручки. Пуповина была настолько короткой, что дочку могли положить мне только на живот», — отметила телеведущая.

Почему звезду «Дома-2» хейтили после пластики

Блогер и бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала NEWS.ru на премии «Вслух», что после пластической операции столкнулась с хейтом и усмешками. Несмотря на реакцию злопыхателей и сложности после хирургического вмешательства, по словам звезды, она довольна результатом.

«Они (пластические операции. — NEWS.ru) должны приносить людям результат, потому что недавно я сама сделала пластическую операцию, после которой очень долго отходила и очень много вынесла и хейта, и усмешек. Я могу сказать, что до сих пор еще не восстановилась, потому что это операция длительного восстановления — до года. Но я уже вижу, что результаты лучше и лучше», — сказала Боня.

Как отметила знаменитость, она никогда не хотела менять свою внешность. Боня призналась, что решилась на пластическую операцию, чтобы сохранить ее.

«Уже сегодня, спустя девять месяцев после операции, это не какой-то другой человек. Это та же я, просто без возрастных изменений», — отметила звезда.

Премия «Вслух» организована фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и изданием Voice (бывший Cosmopolitan) и создана специально для того, чтобы наградить просветителей, говорящих на самые сложные темы, касающиеся женского здоровья.

В каких скандалах была замечена блогер

Боня уже несколько лет конфликтует с бывшей коллегой по «Дому-2» Ксенией Собчак. Журналистка в прошлом году сравнила Боню с персонажем из мультфильма «Свинка Пеппа». Она отметила, что волнуется за внешний вид Виктории после операции. Звезды время от времени резко высказываются в адрес друг друга.

Когда Боня переехала в Монако (примерно 12 лет назад) и начала появляться на красной дорожке Каннского кинофестиваля, Собчак неоднократно подшучивала над ее стилем, называя его «парижским шиком по-саратовски». Помимо этого, Ксения не раз пародировала философские размышления Виктории. В 2019 году Боня впервые обвинила Собчак в травле и зависти.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Владимир Соловьев во время одного из своих эфиров негативно высказался в адрес Бони, так как она не хотела прививаться от коронавируса. Экс-участница реалити пообещала ему отомстить.

«В рожу все-таки плюну, когда увижу. Я думала, не плюну, думала, мы бы поговорили, но вот увижу в первом классе дубайских авиалиний, где мы обычно встречаемся, подойду и харкну», — сказала Боня.

Позднее блогер объяснила слова Владимира Соловьева тем, что у него к ней тайная симпатия.

Весной 2021 года телеведущая Ксения Бородина отказалась работать с Боней на площадке перезапущенного проекта «Дом-2», о чем рассказала в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Создатели шоу предлагали взять Викторию вместо уволившейся с проекта Ольги Бузовой.

Узнав об этом, Боня сообщила, что Бородина 15 лет ведет один проект и не развивается.

«Конечно, она будет против! Ксения Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться за других. Не знаю, когда я перестала ей нравиться. <...> У нее бывают такие затмения: она то не общается, то отходит и начинает общаться», — сказала Боня.

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