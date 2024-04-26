Кологривый против Янковских: чем закончился конфликт, «отменят» ли актера

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Иван Янковский, Никита Кологривый, Филипп Янковский

С начала 2024 года Никита Кологривый находится в конфликте с Филиппом и Иваном Янковскими, правда, в последнее время ситуация, судя по всему, начала терять градус накала. Из-за чего ссорились знаменитости, чем все закончилось?

Что Кологривый говорил о Янковском

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров скандального сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», в том числе и Ивана Янковского. По его словам, в съемках проекта участвовали люди, которые не понимают происходящего в картине. Кроме того, «Кощей» был возмущен обрушившейся на звезд ленты популярностью.

«Я и так этот Кощей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. Вы это прекрасно видите в сериале — кто действительно знает, что такое эта жизнь, а кто играет в то, что знает, что такое эта жизнь», — заявлял Кологривый.

В феврале он заявил, что не сыграл Вову Адидаса из-за того, что такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо». Кологривый отметил, что роль, в итоге доставшаяся Ивану Янковскому, предполагала умение боксировать. Новосибирский актер несколько лет профессионально занимался боксом.

«Я лучше бы сыграл боксера, но боксеров мне боятся давать <...>. Не переживайте. А желтая пресса, которую вы читаете, — знайте, что ее проплатили. Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы, не дай бог, Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез. Поэтому никуда они не денутся», — заявил тогда Кологривый.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

В середине апреля артист вновь высказался о Янковском. В интервью блогеру Лауре Джугелии на ее авторском YouTube-канале Кологривый вновь заявил, что коллега не подходит на роль Вовы Адидаса, и предложил на это место Юрия Борисова. Артист считает, что далеко не все наследники актерской династии могут родиться талантливыми.

«Очень мало видел. У них нет потребности вырываться, прогрызаться, им не надо это. Единственный, кого я знаю, — это Оскар Де Ла Хойя. Я не видел ни одного династийного потомка, который переплюнул бы деда сейчас. Ни Янковский, ни Табаков — это небо и земля. Ефремов Никитос — это отдельная история, тут ничего не говорю. И Ваня Добронравов. Но это все не из богатой династии», — заявил Кологривый.

Кроме того, артист предположил, что его критика в адрес Ивана Янковского напугала его отца Филиппа.

«Он сделал так, чтобы я не работал с ним в совместном проекте, хотя изначально там под меня что-то писали. Я думаю, он испугался меня. Они все захотели надавать мне тумаков, но делать это могут только вот так, по-особому», — предположил звезда «Слова пацана» в беседе с Джугелией.

В последнем интервью артист подчеркнул, что с точки зрения человеческих качеств он относится к Ивану Янковскому положительно, однако в актерском таланте сильно сомневается. По мнению Кологривого, коллега «сыграл не свои роли в двух сериалах — „Фишер“ и „Слово пацана“».

Как Янковские ответили Кологривому

19 января Филипп Янковский иронично высказался о звезде фильма «По щучьему велению». Он напомнил актеру, что кино — это коллективный труд.

«Но Кологривый так не считает. Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме „Зеркало“. Там действительно была очень высокая культура съемки, к которой всем надо нам по возможности, по таланту идти», — сказал тогда Филипп Янковский.

30 января на вручении награды «Золотой орел» Иван Янковский пообещал, что за него всегда будут говорить его роли, а не слова. В конце речи актер произнес измененный монолог Кощея из «Слова пацана».

«Я тут за мою семью стою. Семья все — мне, а я все — семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну вы поняли», — заявил со сцены исполнитель роли Адидаса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актеры Диана Пожарская и ее супруг Иван Янковский перед началом церемонии вручения национальной кинопремии России «Золотой орел»

Правда ли, что Янковский поддержал Кологривого

24 апреля Филипп Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант. Актер, чьи слова приводит «Газета.Ru», подчеркнул, что его коллега является хорошим артистом, и пожелал ему здоровья, чтобы тот продолжал развивать свой талант.

«Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет. Я ему желаю здоровья в первую очередь. Чтобы он талант продолжал развивать. Как артист он действительно хороший», — сказал Янковский во время Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

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