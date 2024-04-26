Тюрьма для иноагентов в замке Пугачевой: кто и как будет их перевоспитывать

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Шоумен Стас Барецкий, который, по его словам, приобрел бывший особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной Грязи, сообщил, что хочет открыть там частную тюрьму для иностранных агентов. Кто и как будет их перевоспитывать?

Что задумал Барецкий

По задумке артиста, знаменитости, получившие этот статус, будут петь патриотические песни и ставить спектакли. Он отметил, что задачей его «исправительного учреждения» станет не наказание, а перевоспитание.

Барецкий отметил, что помещения в замке расположены так, что напоминают места лишения свободы. По его словам, в здании много длинных коридоров, а по бокам расположены комнаты.

«Не знаю, для чего Алла Борисовна [Пугачева] это делала, но, видимо, были, может, идеи на тюрьму, не знаю, может, для каких-то артистов, конкурентов. Там очень большие помещения, подвалы, позволяют делать тюрьму. У нас же есть частная армия, почему бы не быть частной тюрьме?» — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Шоумен предложил организовать небольшой театр с концертной площадкой, где артисты-иноагенты смогут ставить спектакли и петь песни. Кроме того, по задумке Барецкого, «заключенные» будут читать книги про любовь к родине и заниматься творчеством патриотической направленности. Барецкий объяснил, что такая «тюрьма» освободит государство от необходимости обеспечивать иноагентов за свой счет.

«Они же все равно делать ничего не будут, только ныть, писать жалобы и просить добавки. А у нас как бы заниматься творчеством — и пожалуйста. Только патриотическим. Хоть кино снимайте. Естественно, под охраной», — отметил он.

По мнению шоумена, все творческие люди являются «немного нездоровыми». Чтобы исключить эксцессы, он предложил поместить «заключенных» под наблюдение военизированной охраны.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

«Будут присматривать за ними. Полностью тюрьма, будет выгул, специально отведенная территория», — пояснил шоумен.

Кто займется перевоспитанием иноагентов

«Воспитателями» патриотизма в частной тюрьме Стаса Барецкого для артистов-иноагентов могут стать SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев или Олег Газманов, заявил шоумен.

«Конечно SHAMAN, я уже сейчас начну вести переговоры, контакты есть. Да любой желающий. Расторгуев, „Любэ“, Газманов. Но я не знаю, согласится ли он (Газманов. — NEWS.ru). Но я думаю, что согласится, деньги всем нужны», — заявил Барецкий.

Когда Барецкий купил замок

В начале апреля шоумен заявил, что приобрел замок певицы и юмориста и поселил там своих родственников. По его словам, в особняке сейчас проживают около 30 человек. Барецкий также заявил, что в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи.

«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — добавил Барецкий.

При этом жители деревни позитивно отреагировали на новость, что его купил Стас Барецкий. Они поздравили шоумена с покупкой, передает корреспондент NEWS.ru.

«Все-таки правда? Тогда я вас поздравляю», — сказала продавщица цветов Мирослава.

Женщина добавила, что Стас Барецкий в ее глазах однозначно лучше как хозяин замка, чем Алла Пугачева, все рады этому «целиком и полностью, двумя руками „за“». В свою очередь шоумен купил у нее красные розы, обещал часто заходить в магазин, делать покупки и возвести вместо постройки из профнастила солидное здание из кирпича.

«Вообще после всего этого движа нам не очень их (Пугачеву и Галкина. — NEWS.ru) жалко. Я за Россию, нужно любить свою родину, а так нет, неприятно», — сказала NEWS.ru Мирослава.

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