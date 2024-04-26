Шоумен Стас Барецкий, который, по его словам, приобрел бывший особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной Грязи, сообщил, что хочет открыть там частную тюрьму для иностранных агентов. Кто и как будет их перевоспитывать?
Что задумал Барецкий
По задумке артиста, знаменитости, получившие этот статус, будут петь патриотические песни и ставить спектакли. Он отметил, что задачей его «исправительного учреждения» станет не наказание, а перевоспитание.
Барецкий отметил, что помещения в замке расположены так, что напоминают места лишения свободы. По его словам, в здании много длинных коридоров, а по бокам расположены комнаты.
«Не знаю, для чего Алла Борисовна [Пугачева] это делала, но, видимо, были, может, идеи на тюрьму, не знаю, может, для каких-то артистов, конкурентов. Там очень большие помещения, подвалы, позволяют делать тюрьму. У нас же есть частная армия, почему бы не быть частной тюрьме?» — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Шоумен предложил организовать небольшой театр с концертной площадкой, где артисты-иноагенты смогут ставить спектакли и петь песни. Кроме того, по задумке Барецкого, «заключенные» будут читать книги про любовь к родине и заниматься творчеством патриотической направленности. Барецкий объяснил, что такая «тюрьма» освободит государство от необходимости обеспечивать иноагентов за свой счет.
«Они же все равно делать ничего не будут, только ныть, писать жалобы и просить добавки. А у нас как бы заниматься творчеством — и пожалуйста. Только патриотическим. Хоть кино снимайте. Естественно, под охраной», — отметил он.
По мнению шоумена, все творческие люди являются «немного нездоровыми». Чтобы исключить эксцессы, он предложил поместить «заключенных» под наблюдение военизированной охраны.
«Будут присматривать за ними. Полностью тюрьма, будет выгул, специально отведенная территория», — пояснил шоумен.
Кто займется перевоспитанием иноагентов
«Воспитателями» патриотизма в частной тюрьме Стаса Барецкого для артистов-иноагентов могут стать SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев или Олег Газманов, заявил шоумен.
«Конечно SHAMAN, я уже сейчас начну вести переговоры, контакты есть. Да любой желающий. Расторгуев, „Любэ“, Газманов. Но я не знаю, согласится ли он (Газманов. — NEWS.ru). Но я думаю, что согласится, деньги всем нужны», — заявил Барецкий.
Когда Барецкий купил замок
В начале апреля шоумен заявил, что приобрел замок певицы и юмориста и поселил там своих родственников. По его словам, в особняке сейчас проживают около 30 человек. Барецкий также заявил, что в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи.
«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — добавил Барецкий.
При этом жители деревни позитивно отреагировали на новость, что его купил Стас Барецкий. Они поздравили шоумена с покупкой, передает корреспондент NEWS.ru.
«Все-таки правда? Тогда я вас поздравляю», — сказала продавщица цветов Мирослава.
Женщина добавила, что Стас Барецкий в ее глазах однозначно лучше как хозяин замка, чем Алла Пугачева, все рады этому «целиком и полностью, двумя руками „за“». В свою очередь шоумен купил у нее красные розы, обещал часто заходить в магазин, делать покупки и возвести вместо постройки из профнастила солидное здание из кирпича.
«Вообще после всего этого движа нам не очень их (Пугачеву и Галкина. — NEWS.ru) жалко. Я за Россию, нужно любить свою родину, а так нет, неприятно», — сказала NEWS.ru Мирослава.
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