Барецкий с пивом в Грязи: попал ли он в замок Пугачевой и за что его побили

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Стас Барецкий и Алла Пугачева

В апреле шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в деревне Грязь. По его словам, он заселил туда 30 своих родственников. Наши корреспонденты решили съездить на новоселье к Барецкому. Как шоумен хочет изменить деревню, провел ли он экскурсию по территории замка и кто его побил по лицу в Грязи — в репортаже NEWS.ru.

Какое кладбище нашел Барецкий рядом с замком Пугачевой

Барецкий и два его знакомых купили несколько пакетов пива в дорогу и отправились в деревню Грязь. По пути шоумен вспоминал коллегу по рок-группе «Ленинград» Сергея Шнурова и знакомого порнорежиссера Боба Джека и рассказывал о своих проектах.

«А так вообще мы сейчас снимаем фильм „Стас Барецкий. Последняя кровь“. Нашли спонсора, съемки идут полным ходом. Поедем в Калужскую область, там нам обещали дать БТР для съемок», — похвастался шоумен.

В начале деревни Грязь находится детская площадка. Местные говорят, что ее помогла построить Алла Пугачева. Примадонна часто там гуляла с детьми Лизой и Гарри. Вдоль забора рядом с площадкой лежит много старых игрушек. Барецкому совершенно не понравилось, что их так оставили.

«Вот это жесть. Это надо убирать отсюда, конечно. Это попахивает каким-то сатанизмом и американщиной, буквально в ста метрах от моего замка находится кладбище игрушек», — сказал шоумен.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

По мнению Барецкого, вместо этого надо поставить ларек с благотворительной помощью, куда местные жители могли бы приносить старые вещи.

Попал ли Барецкий в замок Пугачевой

Главная дорога, которая ведет в Грязь, шоумену тоже не понравилась. Он пообещал, что в деревне положат новый, хороший асфальт. Также шоумен предложил сделать подъемник, чтобы людям было проще преодолевать горку на дороге.

Когда Барецкий подошел к замку, оказалось, что он забыл ключи от железной калитки. «Е-мое! Не попасть туда никак, и, честно, мы не холопы, но мы забыли ключи. По-любому у моего товарища другие ключи есть, а если нет, через черный вход пройдем», — пообещал он.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Что Барецкий сказал о бараках около замка Пугачевой

В деревне Грязь до сих пор не снесли бараки, построенные во времена совхоза. В них до сих пор живут люди. Барецкий был возмущен, что эти постройки находятся неподалеку от замка.

«Как такое может быть, в каком мы веке? В XXI веке. Поэтому бараки мы здесь уберем, построим здесь кирпичные дома. Завтра же позвоним местному председателю колхоза, совхоза, чтобы завтра никаких зданий здесь не было», — сказал Барецкий NEWS.ru.

Шоумен предложил временно перевезти жителей в гостиницу, а потом решить вопрос с их постоянным проживанием. В крайнем случае Барецкий пообещал позвать их «к себе в замок».

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Кто поздравил Барецкого с покупкой замка Пугачевой

Во время прогулки по деревне Барецкий посетил цветочный и продуктовый магазины, которые располагаются в небольшой постройке из профнастила. Шоумен сначала зашел в первый из них.

«А миллион роз, алых роз есть у вас или нет?» — спросил Барецкий продавщицу.

Столько в магазине не было. Поэтому он захотел купить две крупные розы. Однако продавщица убедила его, что стоит приобрести три цветка, так как четное количество приносят только на кладбище.

В беседе с Барецким женщина уточнила, действительно ли он купил замок Пугачевой. «Все-таки правда? Тогда я вас поздравляю», — сказала продавщица.

Барецкий предложил модернизировать цветочный. «У вас так ничего и не изменилось, вам тут надо хороший магазин отстроить, построю кирпичный, большой. Я вам отдам помещение в аренду, и вы платить не будете вообще, сделаем неоновые вывески и назовем „Цветы Барецкого“», — поделился планами шоумен.

Он пообещал часто заходить в магазин и покупать цветы, «не то что Алла Пугачева».

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Кто побил Барецкого в Грязи

После покупки цветов Барецкий встретил местную девушку, которой решил подарить букет из роз и попросить у нее номер телефона. Правда, шоумен остался верен себе и преподнес лишь два цветка.

Девушка возмутилась такому подарку. «Почему не три розы?» — крикнула она Барецкому и ударила его букетом по лицу.

Шоумен немного огорчился, подобрал розы и пошел за пивом. В продуктовом шоумен пообщался с продавщицей о переменах в Грязи. Барецкий пообещал, что построит трехэтажный магазин и на втором этаже будет «хорошая сауна с девочками».

Продавщица Валентина Ивановна не поддержала его идею. По ее мнению, в Грязи почти негде купить вещи, чтобы «стильно приодеть деревенских женщин». Барецкий согласился: «Магазин этого покойника Зайцева откроем».

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Барецкий также пообещал привезти в Грязь стилиста Сергея Зверева, чтобы он делал прически местным на торжества. Шоумен отметил, что салон красоты будет бесплатным для пенсионеров. Валентине Ивановне понравился «социальный подход» Барецкого, и она предложила раздать вещи Пугачевой.

«Это гуманитарная помощь, уехала [Пугачева] и уехала, а это у нас, у коренных, осталось. Да революцию сделаем, и все дела!» — призвала продавец. Барецкий отказался: «Мы не настолько отморозки, надо по-цивилизованному решать вопрос».

На что Барецкому еще пожаловались

Валентина Ивановна рассказала, что на самом деле проблем и вопросов у местных много и им нужен толковый, хозяйственный человек, который помог бы все решить. Она рассказала, что Пугачева и другие богатые соседи, которые построили большие дома, перегородили деревенским короткий путь к пруду, где они отдыхают.

«Они (звездная пара. — NEWS.ru) у нас последний «хвост» (проход к пруду. — NEWS.ru) уже оттяпали, последний закрыли своими заборами», — заявила она.

И сам пруд, по ее словам, находится в плохом состоянии, его надо чистить, чтобы можно было купаться.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Что в деревне Грязь думают о Пугачевой

В деревне Грязь местные либо говорят о Пугачевой и Галкине плохо, называют их предателями Родины и желают, чтобы они побыстрее навсегда уехали из замка, либо отмахиваются: «Нам на них все равно», «Мы ими не интересуемся». Валентина Ивановна относится ко второй категории.

«Мы с ней (Пугачевой. — NEWS.ru) чай не пили. Что она есть тут, что ее нет, человек как человек. Если вернется, пусть возвращается», — заключила Валентина Ивановна.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Как Барецкий хочет переименовать Грязь

Название деревни, где расположен замок, Барецкому не понравилось. Он предложил его изменить.

«Надо ее переименовать срочно в деревню Барецкое. Я раньше думал, что это нескромно, но сейчас, увидев бараки, я понял, что это правильно. Деревня должна называться в честь своего нового хозяина, барина. Соответственно, барин здесь я, деревня должна называться моим именем — Барецкая. Как у нас у Михалкова есть же своя деревня, так же и у меня», — заявил шоумен.

Прощаясь с корреспондентами NEWS.ru, Барецкий сказал, что не надо обижаться на «холопов», их давно нет, но у деревни должен быть один хозяин, и он, по его словам, отлично справится с этой ролью.

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