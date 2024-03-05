Стал известен гонорар Шнурова за стадионные концерты НСН: гонорар певца Шнурова за стадионный концерт составляет $1 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Шнуров

Гонорар певца Сергея Шнурова за стадионный концерт составляет $1 млн, сообщает НСН. Такие данные стали известны изданию благодаря судебной тяжбе между артистом и организатором концертов из-за отмены выступления в «Лужниках». Продюсер Александр Кушнир, комментируя размер гонораров Шнурова, отметил, что многое зависит от площадки и прочих условий.

Нет ответа на вопрос, каков средний гонорар группы «Ленинград», все зависит от площадки, организатора и прочих условий. <...> Миллион долларов за концерт — это мечты любой российской группы. <...> Глядя правде в глаза, красная цена рок-групп, которые ходят на церемониях по красным дорожкам, измеряется в миллионах рублей, а не долларов, — отметил продюсер.

Событийный продюсер Табриз Шахиди согласен с мнением, что суммы, превышающие $1 млн, заоблачные. По его словам, гонорар за стадионный концерт в «Лужниках» чаще всего составляет 50-60 млн рублей. Но даже при полном аншлаге и средней стоимости билетов в пять тысяч рублей платить гонорар в размере $1 млн «очень странно». Продюсер Леонид Бурлаков в свою очередь уверен, что Шнуров вполне может запросить и получить за стадионный концерт $1 млн. По его мнению, артист «умеет зарабатывать деньги».

Шнуров может. Все реально, порядок сумм реальный, Шнуров умеет зарабатывать деньги. Он, наверное, и колбасу хорошо бы продавал, и пиво. У этого человека талант себя продавать, — высказался продюсер.

В Сети ранее появился концертный райдер певицы и видеоблогера Клавы Коки. Во время тура организатор должен обеспечить коллективу пребывание «в одной из лучших гостиниц города». Гостиница должна быть уровнем не ниже четырех звезд. Для себя артистка запрашивает номер класса люкс.