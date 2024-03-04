Опубликован райдер Клавы Коки. Какие пункты в нем могут шокировать?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клава Кока

В Сети появился концертный райдер певицы и видеоблогера Клавы Коки. Какие требования у нее к перелетам, автомобилям и отелям, есть ли запросы, которые могут шокировать организаторов?

Сколько стоит выступление Клавы Коки

Содержание концертного райдера певицы опубликовал Telegram-канал Baza. На трех страницах документа перечислены основные требования исполнительницы. Как отмечает StarHit, нет уверенности в том, что опубликованный райдер является подлинным, — певица и ее концертный директор не ответили на запросы.

Согласно опубликованным сведениям, за концерт в Москве Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) требует 4 млн рублей. Выступление за пределами столицы обойдется организаторам в 7 млн.

Какой автомобиль везет на концерт Клаву Коку

Для перемещения в пределах города исполнительнице нужен легковой автомобиль представительского класса (Клава предпочитает Mercedes-Benz S-Class, но готова согласиться на другой аналогичный автомобиль), у которого должно быть пустое багажное отделение для вещей, которые она захочет повезти с собой. В машине должно быть шесть бутылок воды без газа.

Команда перемещается на минивэне, таком как Mercedes V-Class или Viano. Клава особо подчеркивает, что организаторы едут на отдельном автомобиле. К ней в машину не допускается никто — кроме как по особому согласованию.

Где живет Клава Кока во время туров

Во время тура организатор должен обеспечить коллективу пребывание «в одной из лучших гостиниц города». Гостиница должна быть уровнем не ниже четырех звезд.

Для себя Клава Кока запрашивает номер класса люкс. Остальным членам коллектива полагаются пять (на больших концертах — шесть) номеров класса стандарт с большими двуспальными кроватями. В доступе должен быть Wi-Fi.

В отеле должно действовать обслуживание номеров, и солистке в обязательном порядке необходима возможность заказать еду в номер. Как отмечает Baza, Клава «любит вкусно и хорошо поесть: только для нее одной придется выложить 45 тысяч рублей в день на питание; коллективу и членам группы хватит 17 тысяч».

Какие особые пункты есть в райдере Клавы Коки

Некоторые требования Клавы Коки могут показаться странными. Так, она желает, чтобы в просторной и светлой гримерке поддерживалась температура ровно +22 градуса.

Другим особым условием является водитель-мужчина, поскольку «водители женского пола не допускаются». Этому водителю категорически запрещается использовать «любые имеющие запах вещества», в том числе нюхательный табак и системы типа IQOS.

К охране певицы допускаются только лицензированные охранники с опытом работы. Клава требует, чтобы они были «только полностью в черной одежде». При этом предоставленная организатором охрана должна сопровождать артистку в течение всего времени пребывания в городе: от номера до концерта, а также по личным делам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клава Кока

Отдельным пунктом райдера являются форс-мажоры, которые могут причинить «моральный, материальный или физический вред артисту». К их числу Клава относит появление на концерте полиции, таможни, Генпрокуратуры, ФСБ, а также Федеральной службы наркоконтроля, которая была упразднена в 2016 году. В таком случае организатор обязан выплатить Клаве Коке 100% гонорара не позднее чем через 10 дней.

Где будет выступать Клава Кока

На ближайшее время в планах певицы только два крупных концерта в столице.

15 марта должна состояться вечеринка DFM Dance Party. Она пройдет в Москве в пространстве Atmosphere. Среди выступающих ожидаются Artik & Asti, Ханна, 5Утра, Юля Паго и другие музыканты и диджеи.

4 апреля состоится седьмая ежегодная музыкальная премия «Жара Music Awards», которая будет проходить в «Крокус Сити Холле». Как сообщает «Яндекс Афиша», частью музыкального шоу станут такие исполнители, как Дима Билан, Люся Чеботина, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Ольга Бузова, Валерия и другие. Стоимость билетов на мероприятие доходит до 100 тысяч рублей.

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