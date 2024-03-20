«Кологривого я бы взял дворецким»: Барецкий о покупке замка Пугачевой Барецкий заявил, что не может выкупить замок Пугачевой из-за Галкина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий рассказал NEWS.ru, что практически выкупил особняк певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь, но возникли проблемы из-за ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он также сообщил, что подумывает устроить актера Никиту Кологривого из сериала «Слово пацана» на работу дворецким.

У нас все хорошо. Я уже практически выкупил особняк Пугачевой. Есть проблемы только из-за Галкина так как его объявили иноагентом. Сложно сейчас переоформить документы. Все, что я говорил — это правда, что я покупаю замок, но возникли сложности, так как Галкину сюда не приехать для оформления документов. Нужны его подписи, его участие, он не может приехать — боится. Кологривого я бы взял дворецким, — сказал Барецкий.

По словам шоумена, недавно он уже успел поругаться со своими будущими соседями. Барецкий утверждает, что дело чуть не дошло до драки.

Я соседу говорю — не ставьте сюда свою технику, вы ее больше сюда ставить не будете. Вы хотите со мной физически разобраться? Давайте подеремся, а сосед убежал, — сообщил он.

Ранее Барецкий предложил отдать ему на перевоспитание актера из «Слова пацана» после того, как Кологривого задержали в Новосибирске за дебош в ресторане. Шоумен призвал объявить бойкот молодому артисту на всех федеральных телеканалах, чтобы он не повторил судьбу Алексея Панина.