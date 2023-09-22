«Собчак понимает, что урою ее»: семь ярких скандалов с участием Бони Как Виктория ругалась с другими звездами и что говорила

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Виктория Боня

Блогер и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что пока недовольна результатом пластической операции, которую сделала в США за $250 тысяч. По словам звезды, ее пугает отражение в зеркале, так как она видит «лицо не своего размера». Ксения Собчак уже успела резко высказаться о внешнем виде Виктории после хирургического вмешательства. Бывшие коллеги по телестройке давно конфликтуют друг с другом. NEWS.ru вспомнил, с кем еще и из-за чего скандалила Боня.

Сколько лет длится конфликт Бони и Собчак

Бывшая коллега по телешоу «Дом-2» Ксения Собчак недавно сравнила Боню с персонажем из мультфильма «Свинка Пеппа». Она отметила, что волнуется за внешний вид Виктории после операции.

Звезды время от времени резко высказываются в адрес друг друга. Когда Боня переехала в Монако (примерно 12 лет назад) и начала появляться на красной дорожке Каннского кинофестиваля, Собчак неоднократно подшучивала над ее стилем, называя его «парижским шиком по-саратовски».

Помимо этого, Ксения не раз пародировала философские размышления Виктории. В 2019 году Боня впервые обвинила Собчак в травле и зависти. В шоу «Ходят слухи» модель рассказала, что у телеведущей «аллергия на красивых женщин».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я поехала жить в Монако, у меня молодой муж, красивый, принц практически. Тут я выхожу на Каннский фестиваль, показы, везде меня приглашают. И надо всё это перевернуть: то у меня платье — подделка, то педикюр отвалился, якобы меня не приглашали и не пускали и тому подобное», — заявила Боня.

В 2021 году в интервью Лауре Джугелии на канале Fame TV экс-участница «Дома-2» сообщила, что не знает, почему Собчак ее невзлюбила.

Позднее Боня дала интервью YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Она отметила, что Собчак никогда не высказывает претензии лично.

«Собчак — такая овечка, никогда не идет со мной на конфликт в открытую. Она только за спиной, под ковром. Потому что понимает — я такой человек, что урою ее. Я не буду молчать, она прекрасно это понимает и чувствует», — сказала Боня.

Из-за чего поругались Боня и Алана Мамаева

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана предположила, что Боня не платила хирургу за пластику лица. По ее мнению, Виктория сделала американскому доктору рекламу, взамен которой получила «лисьи глазки», как у Беллы Хадид. Алана считает, что из-за предполагаемого бартера Боне пришлось сообщить подписчикам о своем преображении.

«Как-то страшно стареть. Оказывается, у нас тут и подтяжка была, и блефаропластика нижнего и верхнего века. История, когда за бартер пришлось выложить все карты. Главное, до последнего врать, что все свое. Думаю, если бы она реально платила, мы уже слушали бы историю про новый курс по массажу. А по бартеру придется, Бонька, тебе терпеть», — заявила Мамаева.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Алана Мамаева

Боня прокомментировала высказывания бывшей жены Павла в разговоре со StarHit.

«А кто такая Алана Мамаева? Я таких не знаю. Меня мнение наркоманок не интересует», — пояснила Боня.

Экс-участница реалити-шоу также сообщила, что в США врачи не работают за рекламу и требуют полную оплату своих услуг. По ее словам, она называла имя хирурга в соцсетях, так как пообещала это сделать до операции.

«Здесь врачи не работают по бартеру, к сожалению... Они заранее спрашивают, готовы ли вы поделиться контентом. Ты ставишь галочку рядом с „да“ или „нет“. Я поставила „да“», — рассказала модель.

За что Водонаева отомстила Боне

В 2014 году в Сеть попали фото, на которых Боня была запечатлена во время интимной близости с участником проекта «Дом-2» Степаном Меньшиковым. Телезвезда заявила, что снимки продала в СМИ ее коллега по телешоу Алена Водонаева. Экс-участница реалити не стала отрицать свою причастность. Водонаева назвала это местью Боне, которая обнародовала информацию о ее внематочной беременности.

Почти семь лет бывшие участницы «Дома-2» не общались. Лишь в конце 2021 года им удалось помириться на одном из светских мероприятий. Боня призналась, что ей давно было нечего делить с Водонаевой.

«Все уже пережито. Когда увиделись, то настолько тепло поговорили! Столько времени прошло. Ощущение, что так и должно быть. Я уже забыла, что мы ссорились. Это вопросы прошлой жизни. Могу сказать, что у меня нет негатива к ней. Наверное, мы будем здороваться в будущем. Так и должно быть у людей. Я рада, что мы встретились. У нас все получилось», — заявила Боня Teleprogramma.pro.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алена Водонаева

В чем Боня обвинила Билла Гейтса

Также в 2020 году Боня высказала предположение о связи пандемии коронавирусной инфекции с развитием сотовых сетей пятого поколения — 5G. По ее мнению, болезни и смерти людей зависят от воздействия радиоволн и паника вокруг COVID-19 нужна для проведения всеобщего чипирования.

«Люди заболевают от радиации и облучения, которые они получают от 5G-связи. Симптомы от радиации именно такие, какими [их] представляют типа от коронавируса: потеря вкуса, запаха, сухость во рту, тошнота и диарея. <...> Это сделает человечество бесплодным!» — отметила Боня.

Позднее в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!» Боня поделилась мнением, что за «истреблением человечества» стоят Всемирная организация здравоохранения, Билл Гейтс и «глубинное правительство», которому подчиняются все президенты мира. Говоря об этом, модель подчеркнула, что не станет переходить на новый (на момент интервью) iPhone 12 из-за 5G и никому не позволит поставить вышки пятого поколения возле своего дома.

«Пандемия коронавируса может быть способом начать контролировать человечество через распознавание по камерам и с помощью других цифровых новшеств. Вы спросите, кому же надо нас контролировать? У нас и так телефон есть. Но есть возможность телефон выключить», — добавила Боня.

За что Боня обещала плюнуть в лицо Соловьеву

Российский телеведущий Владимир Соловьев во время одного из своих эфиров негативно высказался в адрес Бони, так как она не хотела прививаться от коронавируса. Экс-участница реалити пообещала ему отомстить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Соловьев

«В рожу все-таки плюну, когда увижу. Я думала, не плюну, думала, мы бы поговорили, но вот увижу в первом классе дубайских авиалиний, где мы обычно встречаемся, подойду и харкну», — сказала Боня.

Позднее блогер объяснила слова Владимира Соловьева тем, что у него к ней тайная симпатия.

«Вся информация, которую я даю, как понимаю, проходит через Соловьева, он очень тщательно следит за тем, что я говорю. Видимо, существует какая-то взаимная любовь, об этом пишут даже пользователи соцсетей: „У Соловьева есть чувства к вам“», — призналась Боня.

В октябре 2021 года стало известно о том, что Виктория сделала прививку от коронавируса, так как это требовалось для поездки в США и работы в Европе. По ее словам, она вакцинировалась препаратом Moderna.

«Не потому что я хотела, а потому что надо. Всё-таки принудительная добровольная вакцина существует по всему миру сейчас», — сказала она.

За что Боня назвала Бородину завистливой

Весной 2021 года телеведущая Ксения Бородина отказалась работать с Боней на площадке перезапущенного проекта «Дом-2», о чем рассказала в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Создатели шоу предлагали взять Викторию вместо уволившейся с проекта Ольги Бузовой.

Узнав об этом, Боня сообщила, что Бородина 15 лет ведет один проект и не развивается.

«Конечно, она будет против! Ксения Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться за других. Не знаю, когда я перестала ей нравиться. <...> У нее бывают такие затмения: она то не общается, то отходит и начинает общаться», — сказала Боня.

Также Боня заявила, что Бородина всегда завидовала Ольге Бузовой. По ее словам, когда вторая ведущая добилась успеха, Ксению просто «выворачивало из себя».

Фото: t.me/v_bonya Виктория Боня

«Она еле-еле пережила успех Ольги Бузовой! Есть успешные и востребованные люди, которые того же желают другим. А есть успешные и востребованные, у которых собственные внутренние комплексы. Им просто нужно признать это!» — сказала Боня.

Ксения не смогла оставить слова Виктории без ответа. Она назвала ее «старой гвардией», которая «решила попиариться» на ее имени.

«Если кто-то сам по себе является интересной личностью и руководство проекта заинтересовано в этом человеке, то его пригласят. А если это субстанция, настолько облучённая 5G, что для упоминания в СМИ ей нужно назвать мое имя, то, значит, уровень не тот», — пояснила Бородина.

Как Боня попала в скандал из-за наркотиков

В 2023 году Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией попросил генпрокурора России проверить деятельность Виктории Бони из-за рекламы, в которой она рассказывает о пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений. Организация потребовала наказать телеведущую и обязать ее удалить рекламу напитка в блоге.

«Я готова предоставить через моего адвоката всю информацию, если таковая понадобится соответствующим органам. Будем разбираться», — пообещала блогер.

Боня сообщила, что не нарушают законы России, поскольку употребляет напиток на территории страны, где это разрешено.

«Кто-то вместо того, чтобы заняться полезными делами, создает шумиху для самопиара. Я законопослушный человек и живу на территории другого государства уже больше 12 лет», — заявила блогер.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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