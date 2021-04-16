Бородина отказалась вести «Дом-2» вместе с Боней

https://static.news.ru/photo/96757d40-9f6d-11eb-960a-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: Ксения Бородина/vk.com

Телеведущая Ксения Бородина отказалась работать на площадке проекта «Дом-2», который в скором времени ожидает перезапуск, вместе с моделью Викторией Боней. Последняя рассказала об этом в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».

Проект, который будет выходить на канале «Ю», будут вести Влад Кадони, Ольга Орлова и Ксения Бородина. Они продолжат телестройку без Ольги Бузовой, которая покинула шоу. После того как звезда приняла это решение, руководители проекта задумали некоторые изменения. В частности, предполагалось, что Бузову заменит Боня. Однако Бородина отказалась работать в кадре вместе с моделью. Сама экс-участница «Дома-2» сказала, что не сомневалась в таком исходе.

Конечно она будет против! Ксения Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться за других. Не знаю, когда я перестала ей нравится. <...> У неё бывают такие затмения: она то не общается, то отходит и начинает общаться, — сказала Боня.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ольга Бузова заявила, что больше не будет вести популярное реалити-шоу «Дом-2», перезапуск которого состоится через некоторое время. Об этом она написала в своём Instagram-аккаунте.

Бузова напомнила, что попала на проект в 18 лет и с тех пор буквально жила им. Тем не менее пришло время двигаться дальше. Артистка выразила благодарность бывшим коллегам по съёмочной площадке и поклонникам.