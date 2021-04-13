Бузова: моя история в «Доме-2» закончена

https://static.news.ru/photo/27636d36-9c48-11eb-b30e-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поющая телеведущая Ольга Бузова заявила, что больше не будет вести популярное реалити-шоу «Дом-2», перезапуск которого состоится через некоторое время. Об этом она написала в своём Instagram-аккаунте.

На днях начались новые съёмки реалити-шоу «Дом-2». Но, скажу вам сразу, без меня! После долгих раздумий, я всё же решила покинуть шоу «Дом-2», с которым провела 17 лет своей жизни, — написала знаменитость.

Бузова напомнила, что попала на проект в 18 лет, и с тех пор буквально жила им. Тем не менее, пришло время двигаться дальше. Артистка выразила благодарность бывшим коллегам по съёмочной площадке и поклонникам.

Я люблю каждого, кто там остался, я желаю каждому построить свою любовь. Но я должна идти дальше, поймите меня правильно. Надеюсь на вашу поддержку , - заключила телеведущая.

Пресс-служба телеканала «Ю» сообщала, когда «Дом-2» перезапустят. Зрители смогут вновь увидеть выпуски полюбившегося шоу 19 апреля. Для раскрутки проекта организаторы позвали старых участников. По их словам, шоу «не стартанёт» с новичками, даже несмотря на популярное название.

Ранее NEWS.ru писал, что российский актёр Иван Охлобыстин назвал аудиторию реалити-шоу «Дом-2» «маньяками и онанистами». По его словам, на фоне скандала передача некоторое время «побулькает», но уверен, что большинству «это всё уже надоело».