Охлобыстин назвал аудиторию «Дома-2» «маньяками-онанистами»

https://static.news.ru/photo/bea386e0-9617-11eb-b024-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Реалити-шоу «Дом-2», ожидающее перезапуска на телеканале «Ю», потеряет основную аудиторию, останутся только «маньячные маньяки-онанисты», привыкшие смотреть телевизор с утра до вечера, считает российский актёр Иван Охлобыстин. По его словам, на фоне скандала передача некоторое время «побулькает», но уверен, что большинству «это всё уже надоело». Шоумен не стал осуждать желающих принять участие в реалити из-за их возможного желания «выбраться из нищеты».

Не могу их за это осуждать, потому что не знаю, у кого какая личная ситуация. Также понимаю тех, кто придумал и сделал такую программу. Но паразитировать на беде и на болезни не очень правильно. А они прут именно за счёт этого. Но закрывать давно надо было, потому что, ребят, мы то, что мы едим, — рассказал Охлобыстин в беседе с порталом StarHit.

Он озвучил своё мнение и о современном российском телевидении. По его словам, РФ не нужны враги, так как у неё есть Первый канал. Актёр отметил, что иногда смотрит ТНТ, когда там показывают проекты с его участием. Однако не для того, чтобы полюбоваться собой, а проверить — «не опозорился ли?».

Ранее пресс-служба телеканала «Ю» сообщила, когда «Дом-2» перезапустят. Зрители смогут вновь увидеть выпуски полюбившегося шоу 19 апреля. Для раскрутки проекта организаторы позвали старых участников. По их словам, шоу «не стартанёт» с новичками, даже несмотря на популярное название. Кастинг уже заканчивается, набирают молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет, которая готова прийти не только за отношениями, но и сможет удивить зрителей трогательной судьбой или талантом. Авторы шоу хотят показать новые лица — без пластики и уколов красоты, без наращённых волос и замашек эскортниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Кузнецова учинила пьяный скандал в такси. Сменившая пол знаменитость, будучи пьяной, оскорбляла таксиста и пожелала его матери «сдохнуть от СПИДа». В Сети появилось видео с участием девушки.