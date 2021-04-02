Названа точная дата перезапуска «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/ae3aa0bc-9398-11eb-8095-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео ДОМ-2/youtube.com

Пресс-служба телеканала «Ю» сообщила, когда программа «Дом-2» будет перезапущена. Зрители смогут вновь увидеть выпуски полюбившегося шоу 19 апреля.

Владельцем проекта выступил телеканал «Ю», который ранее анонсировал, что программа начнёт выходить в эфир в апреле, однако точную дату там не называли. Для раскрутки проекта организаторы позвали старых участников. По их словам, шоу «не стартанёт» с новичками, даже несмотря на популярное название.

Вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Также в пресс-службе телеканала отметили, что намерены «оставить звёздную команду участников реалити, к которой присоединятся и новые герои».

Кастинг уже заканчивается, набирают молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет, которая готова прийти не только за отношениями, но и сможет удивить зрителей трогательной судьбой или талантом. Авторы шоу хотят показать новые лица — без пластики и уколов красоты, без наращённых волос и замашек эскортниц.

Как писал NEWS.ru, обновлённый «Дом-2» избавится от «старичков» и представит молодых амбициозных участников.