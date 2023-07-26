Боня рассказала, почему имеет право рекламировать галлюциногены Виктория Боня заявила, что ее реклама галлюциногенных напитков не нарушает российские законы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктория Боня

Телеведущая, блогер и модель Виктория Боня считает «шумихой для самопиара» проверку, организованную в ее отношении Генпрокуратурой, на предмет пропаганды запрещенных веществ. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что ее рассказы в соцсетях о пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки — не нарушают законы России, поскольку Боня употребляет и рекламирует напиток на территории страны, где это разрешено.

Кто-то вместо того, чтобы заняться полезными делами, создает шумиху для самопиара. Я законопослушный человек и живу на территории другого государства уже больше 12 лет. Думаю, всем понятно, что в других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России, — заявила телеведущая.

По ее словам, она отрицательно относится к любым вредным привычкам, и в своих публикациях всегда подчеркивает, что в России церемонии с аяуаской запрещены.

Ранее Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией попросил генпрокурора России проверить деятельность Виктории Бони из-за рекламы, в которой она рассказывает о пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки. Организация потребовала наказать телеведущую и обязать ее удалить всю опубликованную рекламу напитка.

Я готова предоставить через моего адвоката всю информацию, если таковая понадобится соответствующим органам. Будем разбираться, — пообещала блогер.

Ранее Боня опровергла информацию о наличии у нее задолженности перед российскими налоговыми органами и попросила не сравнивать ее с известными людьми, которые уклоняются от уплаты налогов. Телеведущая сообщила, что оплатила долг в 300 рублей за принадлежащее ей ООО, которое было закрыто еще в 2020 году.