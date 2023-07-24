«Добропорядочно плачу»: Боня ответила на слухи о проблемах с налоговой Блогер Виктория Боня рассказала об отсутствии долгов в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня в своем аккаунте в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) опровергла информацию о наличии у нее задолженности перед налоговыми органами и попросила не сравнивать ее с известными людьми, которые уклоняются от уплаты налогов. Боня сообщила, что оплатила долг в 300 рублей за принадлежащее ей ООО, которое было закрыто еще в 2020 году.

Я добропорядочно плачу налоги на все деньги, которые зарабатываю в России, хотя могла бы вообще этого не делать, так как живу в Монако 11 лет и являюсь там налоговым резидентом, — уточнила Боня.

Блогер приложила к посту документ об окончании исполнительного производства и скриншот из приложения «Госуслуги», где видно, что никаких долгов у нее нет. Она также призвала к ответственности паблики, распространившие о ней ложную информацию, и потребовала извинений.

Я не блогер-мошенник, который обирает людей на деньги и прячет эти деньги по сотням счетов. Считаю это неуважением к себе, к государству и к честным гражданам России, — заявила Боня.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что телеведущие Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня, Ида Галич, Гоар Аветисян и другие оказались среди топ-100 звезд, вызвавших подозрения у ФНС России. По данным источника канала, знаменитостей из предполагаемого списка может ждать «основательный разнос». Цель проверок — не допустить повторения истории с блогером Еленой Блиновской, обвиняемой по уголовному делу о неуплате налогов почти на 919 млн рублей. В частности, собеседник Mash утверждал, что ограничения наложили на ООО «Фейс Скульптор», в котором 50% принадлежит Виктории Боне. По некоторым сведениям, фирму решили закрыть, сейчас она уже в стадии ликвидации.