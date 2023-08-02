Адвокат: Виктории Боне может грозить до 10 лет тюрьмы за рекламу аяуаски Адвокат Андреева: Боню могут обвинить в склонении к потреблению наркотиков

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Виктория Боня

Блогера Викторию Боню могут обвинить не только в пропаганде наркотиков и психотропных веществ в интернете, но и в склонении к их употреблению в связи с рекламой галлюциногенных напитков, рассказала NEWS.ru юрист адвокатского бюро «Голенев и партнеры» Ольга Андреева. По ее словам, если Боню признают виновной, ей может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Позиция Верховного Суда заключается в том, что склонение к потреблению может выражаться в любых умышленных действиях, направленных на возбуждение у другого лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.). Преступление считается совершенным, даже если слушатели не употребили запрещенные вещества. То есть, в момент завершения красочного монолога об удивительном воздействии вещества на сознание, преступление можно считать оконченным. Такое преступление признается тяжким, — сообщила Ольга Андреева.

Юрист также усомнилась в том, что двенадцатилетнее проживание Бони за территорией РФ освобождает ее от обязанности соблюдать УК РФ. Онатакже предположила, что в случае возбуждения уголовного дела блогера могут выдать российским властям.

Граждане РФ, совершившие преступление вне пределов России, в соответствии с ч.1 ст.12 УК подлежат уголовной ответственности по отечественному законодательству. Многочисленные двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам между РФ и иными странами позволяют сделать вывод о том, что возможность выдачи для привлечения лица к уголовной ответственности вполне реализуема в подобном случае, — заявила адвокат.

Ранее Боня заявила, что ее реклама галлюциногенных напитков не нарушает российские законы. Блогер считает «шумихой для самопиара» проверку, организованную в ее отношении Генпрокуратурой, на предмет пропаганды запрещенных веществ. Она подчеркнула, что ее рассказы в соцсетях о пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки — не нарушают законы России, поскольку Боня употребляет и рекламирует напиток на территории страны, где это разрешено.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.