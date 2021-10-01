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Виктория Боня сделала прививку после слов о «чипировании»

15:27, 01 октября 2021
Виктория Боня сделала прививку после слов о «чипировании» Виктория Боня Фото: victoriabonya/vk.com
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Звезда «Дома-2» Виктория Боня сделала прививку от коронавируса. Об этом она рассказала в историях Instagram. Знаменитость неоднократно высказывалась против вакцин от COVID-19, а также обвиняла сотрудников ВОЗ и основателя Microsoft Билла Гейтса в попытке стерилизации женщин через вакцину.

Боня рассказала, что сделала прививку препаратом от Moderna. Сейчас она чувствует себя хорошо. Вторую дозу телеведущая получит через три недели.

Виктория БоняВиктория Боняvictoriabonya/instagram.com

Без неё работать не дают в Европе. Не потому, что я хотела, а потому, что надо. Всё-таки принудительная добровольная вакцина существует по всему миру сейчас, — сказала она.

Ранее Боня обрушивалась с критикой на Билла Гейтса и ВОЗ из-за вакцинации. Она рассказывала, что нашла в зарубежном СМИ информацию о влиянии вакцины на бесплодие. Звезда желала «тварям этим поганым» быть прикрытыми. Саму вакцинацию она называла «чипированием».

Кроме того, Боня активно выступает против технологии 5G, которая, по её мнению, приводит к облучению людей. Причём она связывала 5G и вакцинацию и считала, что существует «всемирный заговор».

В июне 2021 года Боня заочно поссорилась с телеведущим Владимиром Соловьёвым из-за её слов о 5G и вакцинации.

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