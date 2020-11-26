Боня рассказала, кто «руководит истреблением человечества»

https://static.news.ru/photo/1d2ac2e0-2fe9-11eb-aee1-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая и разоблачитель глобального вреда от вышек 5G Виктория Боня наконец рассказала, кто же на самом деле «руководит истреблением человечества». Она, отвечая на вопрос о конспирологических теориях про пандемию коронавируса, заметила, что своеобразную войну против людей, в частности, ведёт Всемирная организация здравоохранения.

Также истреблением человечества, по словам Бони, занимается некое «глубинное правительство», которому подчиняются все президенты в мире. Говоря об этом в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!», телеведущая посоветовала зрителям поглубже погрузиться в эту тему.

Боня к тому же сообщила, что не станет переходить на новый iPhone 12 из-за 5G. Ведущая, конечно, оставит дома компьютер, но в Мировую паутину будет заходить исключительно через Wi-Fi. Виктория рассказала, что в месте, где она живёт, стоят стены в шесть метров толщиной, поэтому ни одна связь не ловит. А вышки возле своего дома телеведущая поставить никому не позволит.

Пандемия коронавируса может быть способом начать контролировать человечество через распознавание по камерам и с помощью других цифровых новшеств. Вы спросите, кому же надо нас контролировать? У нас и так телефон есть. Но есть возможность телефон выключить, — заявила Боня.

Как писал NEWS.ru, телеведущая ещё в апреле распространила информацию о связи пандемии коронавирусной инфекции с развитием сотовых сетей пятого поколения — 5G. По мнению звезды с 6,7 миллиона подписчиков в Instagram, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг COVID-19 нужна для проведения всеобщего чипирования.