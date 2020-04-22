Боня поддержала фейк о передаче коронавируса через сети 5G

https://static.news.ru/photo/a205fbba-84bd-11ea-9259-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня распространила информацию о связи пандемии коронавирусной инфекции с развитием сотовых сетей пятого поколения — 5G. Научный сотрудник Московского института электронной техники Елена Омельянчук объяснила, почему девушка заблуждается.

По мнению звезды с 6,7 миллиона подписчиков в Instagram, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг COVID-19 нужна для проведения всеобщего чипирования.

Люди заболевают от радиации и облучения, которые они получают от 5G-связи. Симптомы от радиации именно такие, какими [их] представляют типа от коронавируса: потеря вкуса, запаха, сухость во рту, тошнота и диарея. <...> Это сделает человечество бесплодным, — заявила Боня.

Омельянчук ответила, что понимает боязнь некоторых людей ко всему новому, и добавила, что 5G — всего лишь новая технология сотовой связи, использование которой ускорит передачу данных. Научный сотрудник добавила, что в Россию стандарт 5G ещё даже не пришёл.

В ближайшие несколько лет будут охвачены только города-миллионники. <...> Так что пока говорить, что вышки сотовой связи пятого поколения находятся где-то рядом, вообще не приходится, — отметила Омельянчук в комментарии телеканалу «360».

Как писал NEWS.ru, в марте Боня заявила о пользе коронавируса для Земли, которой «необходимо очиститься». Девушка обвинила людей в загрязнении планеты.