Боня объяснила, почему Соловьёв постоянно смеётся над ней

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня раскрыла в интервью Sobesednik.ru подробности отношений с телеведущим Владимиром Соловьёвым, который часто смеётся над ней в эфире своих шоу.

Вся информация, которую я даю, как понимаю, проходит через Соловьёва, он очень тщательно следит за тем, что я говорю. Видимо, существует какая-то взаимная любовь, об этом пишут даже пользователи соцсетей: «У Соловьёва есть чувства к вам», — призналась Боня.

Телеведущий часто саркастически комментирует высказывания Бони, проявляя повышенный интерес к экс-участнице «Дома-2». На вопрос о своей личной жизни Виктория ответила уклончиво, заявив, что не может «жить в стиле Бузовой» и «торговать своими отношениями». Телеведущая добавила, что у неё есть избранник, но раскрывать его имя она пока не планирует.

Ранее Боня встала на защиту Ольги Бузовой, рассказав об отношении телеведущей к алкоголю.