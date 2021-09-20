Боня раскритиковала Бородину за «Дом-2»

Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня нелестно высказалась о ведущей проекта Ксении Бородиной. По словам модели, ведущей не хватает творческого роста и профессионального развития, сообщает WMJ.ru.

Боня и Бородина конфликтуют уже давно, обе не упускают возможности отпустить в адрес друг друга колкости. При этом Боня уверена, что Бородина пытается «поймать хайп» на их конфликте.

Я считаю, что у Ксении развития мало, она 15 лет сидит на этом проекте, уже могла бы многого добиться. Какая-то злость и зависть у неё присутствуют к успешным людям. С другой стороны, каждый идёт по мере своих возможностей, по мере своего ума, — съязвила бывшая участница главной телестройки страны.

Ранее телеведущая Виктория Боня высказалась по поводу родителей, которые отпускают детей на улицу одних. Боня отреагировала на выпуск телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир», в котором рассказали историю погибшей в Тюмени восьмилетней Анастасии Муравьёвой.