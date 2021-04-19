Боня: Бородина еле пережила успех Бузовой

Экс-участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня высказалась об отношениях между теледивами Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной. По мнению девушки, Ксения Бородина всегда завидовала своей коллеге.
Боня считает, что Ксения из тех людей, кто не умеет радоваться за других. По её словам, когда у Бузовой начало всё получаться, было заметно, что её просто «выворачивало из себя»,
Она еле-еле пережила успех Ольги Бузовой! Есть успешные и востребованные люди, которые того же желают другим. А есть успешные и востребованные, у которых собственные внутренние комплексы. Им просто нужно признать это! — сказала она в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».
По слухам, особенно сильно Бородина начала завидовать Бузовой после того, как у той начался карьерный взлёт. Ольге удалось стать не только ведущей и главной звездой «Дома-2», она начала выступать на эстраде и играть в театре.
Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина отказалась работать на площадке проекта «Дом-2», который в скором времени ожидает перезапуск, вместе с моделью Викторией Боней.
Проект, который будет выходить на канале «Ю», будут вести Влад Кадони, Ольга Орлова и Ксения Бородина. Они продолжат телестройку без Ольги Бузовой, которая покинула шоу. После того как звезда приняла это решение, руководители проекта задумали некоторые изменения. В частности, предполагалось, что Бузову заменит Боня. Однако Бородина отказалась работать в кадре вместе с моделью.