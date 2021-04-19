Боня: Бородина еле пережила успех Бузовой

Экс-участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня высказалась об отношениях между теледивами Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной. По мнению девушки, Ксения Бородина всегда завидовала своей коллеге.

Боня считает, что Ксения из тех людей, кто не умеет радоваться за других. По её словам, когда у Бузовой начало всё получаться, было заметно, что её просто «выворачивало из себя», пишет «Экспресс газета».

Она еле-еле пережила успех Ольги Бузовой! Есть успешные и востребованные люди, которые того же желают другим. А есть успешные и востребованные, у которых собственные внутренние комплексы. Им просто нужно признать это! — сказала она в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».

По слухам, особенно сильно Бородина начала завидовать Бузовой после того, как у той начался карьерный взлёт. Ольге удалось стать не только ведущей и главной звездой «Дома-2», она начала выступать на эстраде и играть в театре.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина отказалась работать на площадке проекта «Дом-2», который в скором времени ожидает перезапуск, вместе с моделью Викторией Боней.