Конфликты со звездами и закрытие ЖЖ: куда пропала блогер Лена Миро

Фото: Социальные сети

Лена Миро

Блогер Лена Миро получила известность благодаря жестким комментариям в сторону знаменитостей. В своем дневнике на платформе «Живой Журнал» (ЖЖ) она резко критикует артистов российского и западного шоу-бизнеса. Недавно Миро пропала из поля зрения подписчиков. Какие подробности известны?

Что известно о Лене Миро

По информации в Сети, под псевдонимом Лена Миро скрывается Елена Мироненко — девушка из Старого Оскола Белгородской области. Ее постоянные читатели в ЖЖ отмечали, что поначалу она писала, что является коренной москвичкой и миллионершей по имени Мальвина Владимировна. Та Миро «имела» недвижимость в российской столице, Лондоне и острова в океане со взлетной полосой.

Биография, которая есть в Сети, говорит, что Лена Миро — не Мальвина, а бывшая переводчица из Старого Оскола. Она окончила переводческий факультет Воронежского государственного университета. После этого Мироненко уехала в Москву, где стала выпускать книги и завела блог в ЖЖ.

Миро начала с того, что пропагандировала здоровый образ жизни. Она следила за фигурой и выкладывала в блог откровенные фото. Кроме того, блогер агитировала читателей посещать спортзал, худеть и правильно питаться.

Позже она представила общественности свои книги «Мальвина и скотина», «Я тоже была толстой», «Я тебя похудею» и другие. Всего их у Миро не менее 11.

Она также снималась на ТВ: блогер приходила на программы «Пусть говорят», «Говорим и показываем» и другие ток-шоу.

Что про Лену Миро говорят звезды

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявлял, что лично знаком с блогером.

«Знаю ее, видел на НТВ. Нормальная девка, все с ней в порядке. Ну она как бы очень принципиальная такая вся из себя. Стройная очень, крикливая. Она там разоралась и ушла из студии. Я читаю ее в ЖЖ. Она порой там и меня упоминает», — говорил он NEWS.ru.

Продюсер Яна Рудковская сообщала NEWS.ru, что Миро ей «неприятна». Она отмечала, что свыклась с мыслью о том, что блогер «пишет про всех гадости». Однако продюсер была удивлена, что многие люди поддерживают Миро и читают ее колонку.

«Это человек без лица, без имени, без фамилии, пишет под псевдонимом. Просто хочется, когда о человеке говоришь, представлять, как он выглядит. А как о ней говорить? Мне удивительно, что кто-то еще ее читает, ставит лайки. У меня эти люди больше вызывают удивление», — комментировала Рудковская.

Телеведущая Ксения Бородина писала в соцсетях, что не собирается реагировать на «отвратительную писанину» блогера.

«Я не хочу собачиться с людьми, которые только этого и ждут. Зачем? Чтобы сделать им пиар? Вы видели фото этого человека? Глубоко несчастная баба с пустым взглядом и жалкой жизнью», — высказывалась она.

Почему Миро перестала вести свой блог

В марте этого года Елена Мироненко (Лена Миро) объявила о закрытии своего блога. Она сообщила, что уходит на неопределенный срок, возможно — навсегда.

«Недавно вы все как один писали в комментариях, что если бы у вас была возможность больше не работать, не делать того, что вы делаете, то тут же плюнули бы на все. Возможно, в этом есть своя правда жизни. Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, и все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет?» — написала блогер.

Миро подчеркнула, что теперь блог закрыт, а перерыв это или навсегда — покажет время. Она отключила комментарии к своей записи, чтобы подписчики не могли задавать вопросы.

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