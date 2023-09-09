Гибель сына, одиночество: куда пропала звезда сериала «Две судьбы» Понизова

Фото: Матвеев Эмиль/ТАСС

Ольга Понизова

Актриса Ольга Понизова часто снималась в различных фильмах и сериалах в начале нулевых, однако на пике популярности она пропала с экранов. Как сейчас живет и чем занимается звезда картин «Две судьбы» и «Все будет хорошо»?

Чем известна Ольга Понизова

Ольга Понизова родилась 8 марта 1974 года в Москве. С ранних лет она посещала занятия в киношколе и уже в 15 лет дебютировала на экране в фильме Николая Александровича «Не сошлись характерами».

Будучи студенткой Щукинского училища, Понизова снялась в картине «Грех. История страсти» вместе с Александром Абдуловым. После выпускного артистку взяли в проект «Все будет хорошо», благодаря которому она получила известность.

Спустя время она вышла замуж за продюсера Андрея Челядинова и родила сыну Никиту. Тогда артистка на время пропала с экранов, полностью посвятив себя ребенку. Через несколько лет Понизова и Челядинов развелись.

«Мой бывший муж — замечательный человек. И я не считаю, что все мужики — сволочи. Они забавные. У меня полно друзей мужского пола. Со мной случаются романтические истории. И, скорее всего, когда-нибудь я повторно выйду замуж... Может быть, раз в полгода или даже в год, возвращаясь поздно вечером со спектакля, я задумываюсь о том, что никто не волнуется, как я доберусь до дома. Однако все остальное время наслаждаюсь своим одиночеством», — комментировала она развод.

Через три года после «Все будет хорошо» на экраны вышел фильм «Зал ожидания» с Понизовой. Затем она пропала еще на несколько лет. Вернуться в профессию ее заставила магическая история, сообщает StarHit.

«Я сидела дома и читала книжку о своем любимом Питере и о каждом доме на Невском проспекте. В одном из них когда-то жила женщина, рассказ о которой буквально заворожил меня. В конце была приписочка: эта история легла в основу романа Булата Окуджавы „Путешествие дилетантов“. Я долго ходила под впечатлением от прочитанного. И вот, когда через несколько дней накал моих чувств по отношению к этой женщине начал спадать, раздался телефонный звонок. Я думала, про меня все забыли. Но вдруг услышала: Вас хотят посмотреть в Театре Луны на одну из ролей в спектакль „Путешествие дилетантов“... Это была та самая героиня. Не согласиться я просто не могла», — рассказывала Понизова.

В глазах телезрителей полноценное возвращение артистки в профессию случилось благодаря сериалу «Две судьбы». Также она снялась в картинах «На углу, у Патриарших», «Дюжина правосудия» и «Ты всегда будешь со мной». После этого Понизова пропала из медиапространства.

Куда пропала Ольга Понизова

В 2015 году сын Ольги Понизовой Никита погиб в аварии в возрасте 20 лет. Он отдыхал с друзьями и сильно порезал руку. Приятель молодого человека вызвался отвезти его в больницу, но до места назначения они не добрались. На трассе Москва — Дмитров — Дубна около пяти утра автомобиль Ford врезался в разделительное ограждение.

Водитель получил легкие травмы, а наследник Понизовой, сидевший на пассажирском кресле, скончался на месте. В крови друга Никиты обнаружилось 0,68 промилле алкоголя. Кроме того, у него накопилось 28 штрафов за нарушение ПДД. В итоге молодой человек получил 3,5 года колонии и штраф в 60 тысяч рублей.

После пережитой трагедии Понизова отгородилась от мира. Она перестала вести соцсети, давать интервью и сниматься в кино. Сама актриса говорила, что ей «всегда было хорошо одной».

«Я не любила детский сад, школу. Мне везде было неуютно. По натуре я замкнутая и домоседка, никогда не посещаю публичные места, не тусуюсь, мне хорошо у себя дома», — обращала внимание артистка.

СМИ пишут, что московская квартира знаменитости пустует, ее местонахождение неизвестно. По другим слухам, Понизова активно занимается благотворительностью, но не хочет выставлять это напоказ. Тем не менее пользователи Сети продолжают оставлять на киносайтах комментарии под профилем Понизовой — просят ее вернуться в кино.

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