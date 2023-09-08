Куда после сериала «Счастливы вместе» пропала актриса Юлия Захарова

Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Юлия Захарова

Актриса Юлия Захарова запомнилась зрителям по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе». После окончания ситкома она пропала с экранов. Чем сейчас занимается артистка и появится ли она в продолжении проекта?

Чем известна Юлия Захарова

Юлия Захарова родилась 28 июля 1980 года в Туле в семье инженеров. В детстве она играла в драматическом кружке городского Дома культуры. Окончив гимназию, будущая звезда поступила в гуманитарный университет, где выбрала филологию, но на четвертом курсе поняла, что хочет стать актрисой. Тогда Захарова бросила вуз и уехала в Москву, чтобы поступить в ГИТИС. Спустя несколько попыток ее приняли на курс к Андрею Гончарову.

Последние два курса театрального вуза студентка выходила на подмостки театра имени Владимира Маяковского, однако в 2003 году она сменила эту сцену на другую — театра имени Н. В. Гоголя.

Кинематографическая биография Захаровой началась позже театральной. Первые роли в кино ей достались в многосерийных проектах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и «Пан или пропал». Также она появилась в картинах «Алька» и «Аэропорт», но известность пришла к ней в 2006 году благодаря ситкому «Счастливы вместе».

После успеха сериала Захарова практически перестала сниматься в кино, но продолжила участие в театральных постановках.

Личная жизнь Юлии Захаровой

Будучи студенткой театрального вуза, Юлия Захарова встречалась с Константином Богомоловым. Отношения продлились около семи лет. Она рассказывала, что сейчас не общается с режиссером, однако он до сих пор подписан на нее в соцсетях.

«Однажды он написал мне, мол, пожалуйста, не говори в интервью, что я твой муж. Я еще так обиделась! Мы расстались, будучи в хороших отношениях. Он чрезвычайно щедрый, добрый. У нас был роман на курсе, можно так сказать» — делилась она в YouTube-шоу «PRO Жизнь».

В 2012 году актриса познакомилась с рок-гитаристом Александром Дорониным, который был старшее ее на 11 лет. Пара рассталась в 2017 году.

Фото: Социальные сети Юлия Захарова с Александром Дорониным

«Мы с Сашей больше не вместе. Расстались без ссор. Разрыв я переживала тяжело, все-таки это многолетняя привязанность друг к другу», — комментировала Захарова.

Сейчас звезда ситкома «Счастливы вместе» находится в отношениях с ландшафтным дизайнером Алексеем Новгородским. У пары до сих пор нет детей, однако артистка отмечала, что не переживает по этому поводу.

«Это не проблема совершенно. По медицинской части и у меня, и у Алексея все нормально. До этого никогда не делала аборты, всегда воспринимала текущего мужчину как отца ребенка. Хотела, чтобы у любимого мужчины был похожий на него сын или дочь. Но пока Бог не дает детей. Он, наверное, сидит такой и думает: „Ты такая инфантильная, ну куда тебе ребенка?!“» — комментировала она.

Чем сейчас занимается Юлия Захарова

Юлия Захарова в интервью признавалась, что испытывает сложности с киноролями. При этом в ее жизни по-прежнему много театра.

«У меня сейчас в основном театр, много театра в моей жизни. Я только вернулась с гастролей», — говорила звезда «Счастливы вместе».

Она жаловалась, что в кино ее зовут нечасто. Зачастую утвержденные проекты отменяются, а от ролей, которые не нравятся, Захарова отказывается сама.

«Пока куда зовут — не утверждают, честно говоря. Сейчас так много самопроб присылают. Вроде дома записала или на гастролях где-то, отослала, но ни ответа, ни привета. Лично уже не зовут, никто не заморачивается. Может быть, тут еще моя лень сказывается, потому что я не всегда соглашаюсь», — делилась актриса.

Появится ли Захарова в продолжении сериала «Счастливы вместе»

В июле стало известно, что комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». Представители канала ТНТ рассказали NEWS.ru, что в проекте главные роли исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Юлия Захарова и Павел Савинков, сыгравшие соседей Букиных, вероятнее всего, в ситкоме не появятся.

«Мне друзья переслали радостную информацию, и родственники тоже. На что я отвечаю дежурной фразой: „Возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку“. Да, мне пока не звонили, но я сейчас еще не очень в зоне доступа. В любом случае, надеюсь, вы меня увидите — ну или порадуемся успехам коллег», — рассказывала Захарова Mash.

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