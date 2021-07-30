«Только её ЖЖ и читаю»: кто такая Лена Миро, комментирующая жизнь звёзд

Блогера Лену Миро по праву можно назвать королевой Живого Журнала и мастером провокации. Она известна тем, что нелестно, зачастую по-хамски комментирует жизнь звёзд. При этом к скандальной Миро есть множество вопросов: кто она такая, по какому праву лезет в чужую личную жизнь, чем зарабатывает, как ей удаётся так быстро реагировать на все громкие новости и почему о ком-то блогер пишет только плохое, а кого-то совсем не трогает. Разобраться в жизни Елены Мироненко и проекте (или нет) «Лена Миро» попытался NEWS.ru.

Кто такая Елена Мироненко: легенда и полуофициальная биография

Если верить в то, что под псевдонимом Лена Миро, самого популярного блогера ЖЖ, скрывается один-единственный человек, то это Лена Мироненко — девушка из Старого Оскола Белгородской области. Её постоянные читатели в ЖЖ вспоминают: поначалу она то ли в шутку, то ли всерьёз писала, что является коренной москвичкой и миллионершей по имени Мальвина Владимировна. Та Миро «имела» недвижимость в Москве, Лондоне, острова в океане со взлётной полосой и другие атрибуты роскоши. Мальвина небрежно публиковала заметки «от скуки» (но каждый день, с утра до ночи) в своём ЖЖ.

Полуофициальная биография, блуждающая по просторам Интернета, гласит, что Лена Миро — никакая не Мальвина, а бывшая переводчица из Старого Оскола Лена Мироненко. Она, говорят, хорошо училась в школе и с успехом окончила переводческий факультет Воронежского государственного университета. После этого Мироненко решила рвануть покорять столицу. И ей это удалось, она стала выпускать книги и завела блог в ЖЖ. Сама ли Лена добилась столь впечатляющих успехов или ей в этом помог богатый покровитель, знает только она сама.

NEWS.ru попытался связаться с Леной Миро, но её номер на протяжении целой недели находился вне зоны доступа. Кто она, где она, что она, как она — неизвестно. Охотно комментирующая жизнь других, она тщательно оберегает свою. Ни в ЖЖ, ни в Instagram, где Лена, поддавшись веянию времени, также завела аккаунт (но ведут эти ссылки всё равно в ЖЖ), нет сообщений о буднях автора. То ли девочка, а то ли виденье, как пел Максим Леонидов.

Лена Миро vk.com/lena.miro

Книги, ЗОЖ, запретные темы и походы на ТВ

Лена Миро начала с того, что пропагандировала ЗОЖ и фитнес. Мироненко всегда следила за фигурой, выкладывала в ЖЖ много откровенных фотографий. В общем, делала всё, чтобы показать, как хорошо и красиво быть стройной. Она регулярно агитировала читателей посещать спортзал, худеть и правильно питаться. Позже она представила общественности свои книги «Мальвина и скотина», «Я тоже была толстой», «Я тебя похудею» и другие. Всего их у Миро не менее 11. К слову, и в ЖЖ она пришла, чтобы раскрутить свои романы. Однако блогинг Лену затянул, и этим она сейчас известна куда больше, чем своими книгами.

Поддерживая образ скандалистки, Миро снималась на ТВ. Приходила на программы «Пусть говорят», «Говорим и показываем» и другие ток-шоу. Некоторые звёзды шоу-бизнеса знают её именно оттуда.

Знаю её, видел на НТВ. Нормальная девка, всё с ней в порядке. Ну она как бы очень принципиальная такая вся из себя. Стройная очень, крикливая. Она там разоралась и ушла из студии. Но это не делает её плохим человеком. Ну, Лена и Лена. Я читаю её в ЖЖ. Она порой там и меня тоже упоминает. Об...ет (критикует. — NEWS.ru) меня. Ну, это весело. Я на такое не обижаюсь, — рассказал NEWS.ru экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

И правда, Миро несколько раз нелицеприятно писала о Рустаме. В частности, в одной из записей она упомянула его в связи с... губами Ксении Бородиной. Блогер была уверена: губы телеведущей с годами «стали в пять раз больше, исчезла врождённая кривизна».

Может быть, губы выросли от избыточной болтовни на лобном месте? <...> Говорят, что Ксения с годами становится похожа на ухоженного Рустама Солнцева, и это факт. Действительно, чем старше Ксения, тем меньше различий с Рустамом — оба очень красивые, что аж жуть берёт, — саркастично высказалась Миро.

Читая её блог, многие могут подумать, что для Лены не существует запретных тем. Солнцев, однако, так не думает.

Запретные темы есть. Она не трогает Путина, — отметил шоумен.

Действительно, власть Миро не ругает. Говоря о Владимире Путине, слово «президент» блогер всегда пишет с большой буквы. В одной из статей, которую она назвала «Путин, спаси детей!», Миро заявила: «Саша Плющенко, прозванный родителями Гном Гномычем, обратился к Президенту». Ребёнок Яны Рудковской и Евгения Плющенко, по словам Миро, попросил запретить журналам писать о нём гадости. Блогер задалась вопросом: «а почему, собственно, никто не пишет и не писал гадости о детях самого Владимира Владимировича?». И ответила сама себе.

Может быть, потому что Путин, в отличие от Рудковской и Плющенко, никогда не эксплуатировал и не эксплуатирует близких в своих целях? Может быть, потому, что дети Путина сидели за рабочими столами и учились, а не записывали ролики для Эскортограма (Instagram. — NEWS.ru)? Может быть, потому, что детей Путина нет в соцсетях? — написала Миро.

Лена Миро instagram.com/lenamyro

Что Миро пишет о Путине

NEWS.ru связался по поводу Лены Миро с двумя представителями шоу-бизнеса — обоих Лена Миро упоминает в своём ЖЖ. Их мнения о деятельности блогера разошлись.

У каждого человека свои персональные отношения. Человек — это не стодолларовая бумажка, которая может нравиться всем. Я могу сказать, что есть люди, у которых есть к ней вопросы. И у меня когда-то были к ней вопросы, но на сегодняшний день у меня к ней нет вопросов, — сказал в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин.

Почему у Пригожина нет вопросов к Миро в то время, как они есть у подавляющего большинства её «героев»? Только за последнее время блогер «прошлась» по Паулине Андреевой и Фёдору Бондарчуку, Тине Канделаки и Ксении Собчак, Эмину Агаларову и Алёне Гавриловой, Ольге Бузовой и Марине Федункив. Любое потенциально хайповое, пусть даже не связанное со звёздами событие — истерика жительницы дома, прогнавшей с детской площадки особенных детей, или сбившая на пешеходном переходе троих детей студентка, — всё это мгновенно попадает на острый язык Лены.

Однако она умеет быть и другой, милой и дружелюбной. Вот что писала в ЖЖ о Пригожине скандальная блогерша.

Меня часто упрекают в необоснованной, как им кажется, симпатии к каким-то людям. Один из них — Иосиф Пригожин, которого я считаю очень неплохим человеком и имею к этому все основания, хотя никогда и не говорю вам о них, — писала Миро в феврале этого года.

Продюсер признаёт: в какой-то момент он нашёл с Миро общий язык, и сейчас у них «абсолютно нормальное, трезвое, здоровое общение». Пригожин объяснил, как ему удалось «записаться в любимчики» к провокаторше.

Любой адекватный человек должен иметь возможность адекватно разговаривать, находить формулу сосуществования в этом мире. Я урегулировал и даже, скорее, не урегулировал, а нашёл в какой-то момент с ней общий язык, — рассказал он.

«Человек без лица, без имени, без фамилии»

А вот продюсер Димы Билана Яна Рудковская, похоже, не собирается идти на мировую с Миро. Лена настолько неприятна ей, что Яна считает: говорить о ней «слишком много чести».

Это человек без лица, без имени, без фамилии, под вымышленным псевдонимом. Просто хочется, когда о человеке говоришь, представлять, как он выглядит. А как о ней говорить? — сказала она в беседе с NEWS.ru.

Рудковская отметила: она уже свыклась с мыслью о том, что Миро «пишет про всех гадости». Намного больше её поражают те, кто читает и поддерживает блогера.

Мне удивительно, что кто-то ещё её читает, ещё и ставит лайк. У меня эти люди больше вызывают удивление, — отметила продюсер.

Лена Миро неоднократно высказывалась о Рудковской. В частности, она реагировала на появившиеся в Сети новости о якобы психическом расстройстве сына Яны и Евгения Плющенко. Сообщение распространили анонимные Telegram-каналы, однако впоследствии слух не подтвердился.

Помимо этого, блогер в негативном ключе оценивала внешность Рудковской. Она отмечала, что продюсер Димы Билана якобы боится того, что наружу вылезет какая-то «правда». Миро предполагает, что это «правда» о её возрасте. Блогер считает: жена Евгения Плющенко выглядит гораздо старше своих лет.

Ну, неумная женщина. Не-ум-на-я. Так бывает. Настолько неумная, что не понимает, как жалко и смешно выглядит её увлечение фотошопом, её попытка убежать от собственного возраста, спрятаться, забиться в угол, всех обмануть, — писала Миро в сентебре прошлого года.

Перебирать эти записи, для которых даже создан отдельный хэштег «ЯнаРудковская», можно бесконечно. Факт остаётся один — Яна Рудковская, в отличие от Пригожина, общий язык с Леной Миро не нашла. А другого способа обезопасить себя от хлётских оценок блогера и стать посмешищем в глазах миллионов её читателей, похоже, не существует.

Лена Миро facebook.com/lena.myro.5

Лены Миро не существует?

Многие читатели Лены Миро в ЖЖ уверены, что один человек не может так быстро и в постоянном режиме реагировать на события. Некоторые даже пытаются найти тому «доказательства». Например, один из авторов ЖЖ отмечал, что во многих записях Лена вместо нормального тире (—) использует какую-то странную конструкцию (- -), но в некоторых постах «тире» нет — сплошные дефисы.

Кроме того, Миро по-разному отвечает в комментариях: в одном случае начинает ответ с большой буквы, в другом — нет. Да и в целом читатели отмечают разный стиль письма.

В том, что Лена Миро — это не один человек, уверена и Рудковская.

Честно говоря, я даже не понимаю, кто это, что это. Вообще, мне сказали, что это группа людей, которая работает под этим псевдонимом. Потому что столько злости, желчи откуда? Для меня это нонсенс. И нонсенс те, кто её читают, — отметила продюсер.

Рустам Солнцев ни в какую конспирацию не верит. Он убеждён: девушка, с которой он встречался на НТВ, и девушка, которая пишет колкости о звёздах, — один и тот же человек. Более того, Рустам поддерживает Лену и считает, что в действиях Миро нет ничего обидного для звёзд, поскольку зачастую она говорит правду, которую другие просто не решаются озвучить.

А какие могут быть запретные темы про звёзд? Про их жир, алкоголизм и наркоманию? Это запретные темы? Я вас умоляю! На правду глупо обижаться, — сказал участник «Дома-2».

Почему Миро не снимает видео в YouTube, а по старинке строчит в ЖЖ

В 2021 году ЖЖ можно назвать устаревшей площадкой. Но Лена Миро почему-то остаётся верна именно ей. Там же размещает рекламные посты, на чём, очевидно, и зарабатывает.

Новые соцсети и сервисы блогер осваивать не торопится.

Она-то выбрала ЖЖ, когда эта платформа цвела, а теперь, конечно, ей трудно уже просто уйти с неё. Я, например, только Миро в ЖЖ и читаю. Хотя сам на её месте давно делал бы уже видеоконтент. Записывала бы тоже самое. Но она же не хочет этого делать. Что-то ей мешает, значит. Может, она сама себе не нравится на видео, — предполагает Солнцев.

Что мешает Лене Миро покорить YouTube и тот же TikTok при её умении привлекать внимание аудитории не хуже, чем это делает Ксения Собчак, остаётся загадкой. Такой же неразгаданной, какой является она сама.