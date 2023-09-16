Огород и поздний ребенок: куда пропала звезда «Склифосовского» Могилевская

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Актриса Марина Могилевская на премьере последнего фильма режиссера Веры Глаголевой «Не чужие» в кинотеатре «Иллюзион», 2018 год

Заслуженная артистка России Марина Могилевская известна зрителям по сериалам «Кухня», «Склифосовский» и «Каменская», сейчас редко снимается в кино. Куда пропала актриса и чем она занимается?

Чем известна Марина Могилевская

Она родилась 6 августа 1970 года в городе Заводоуковск в Тюменской области. Ее мама была школьной преподавательницей немецкого языка (впоследствии — всемирной истории), а отец работал физиком в одном из исследовательских институтов.

В детстве артистка ходила в художественную школу, занималась музыкой, плаванием и гимнастикой. После окончания средней школы Могилевская попыталась поступить в МГИМО, однако не смогла пройти конкурс. Тогда будущая звезда поехала в Киев, где после развода с матерью жил ее отец. Там она отучилась в институте народного хозяйства.

В студенческие годы Могилевская познакомилась с режиссером картины «Каменная душа», который пригласил ее в свой новый проект. Она исполнила в фильме роль молодой красавицы Маруси. С этого момента Могилевская задумалась о профессии актрисы, однако на такой шаг долгое время не решалась. В итоге артистке помог возлюбленный, работавший тогда кинооператором. Он привел девушку на прослушивание в Киевский театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого, где Могилевская прошла конкурс. В интервью она признавалась, что всегда мечтала стать актрисой, однако из-за страхов не решалась «даже постучаться в мир театрального искусства».

В Киеве Могилевская жила и работала десять лет. Она успела послужить в Театре русской драмы имени Леси Украинки, а также снялась в фильмах «Телохранитель», «Распад», «Гладиатор по найму», «Убийство в Саншайн-Менор». Роль в картине «Репортаж» принесла ей приз на фестивале «Стожары».

Живя на Украине, актриса также работала ведущей на украинском канале «1+1», где вела передачу «Империя кино». В 1996 году Могилевская решила вернуться в Россию, так как развелась с супругом — продюсером Александром Акоповым.

На родине артистка стала активно сниматься в сериалах и фильмах. Наибольшую известность в этот период ей принесли картины «Московские окна», «Марш Турецкого», «Русские амазонки», «Каменская», «Пять минут до метро», «Лучший город Земли», «Кухня», «Склифосовский».

В 2001 году Могилевская решила проявить себя в качестве сценариста. По ее работе впоследствии была поставлена комедия «Все, что ты любишь», в которой она исполнила одну из главных ролей.

В разные годы она вела передачи «Доброе утро, Россия» (ВГТРК), а также проекты «Кухня» (СТС) и «ДНК» (НТВ). Время от времени Могилевская также появлялась на украинском телевидении — она была одним из членов международного жюри в проекте «Битва экстрасенсов» (Украина).

В августе 2011 года 41-летняя актриса родила дочь, которую назвала Марией. С отцом наследницы Могилевская познакомилась случайно на автомобильной парковке. Его имя она до сих пор скрывает.

В интервью актриса признавалась, что на протяжении долгих лет пыталась забеременеть, но все попытки были безуспешны. Только благодаря длительному лечению она смогла стать мамой. Дочь Могилевская воспитывает одна.

Фото: Коротаев Артем/ТАСС Церемония вручения премии за лучшую операторскую работу «Белый квадрат», 2011 год

Чем сейчас занимается Марина Могилевская

Мария Могилевская по-прежнему продолжает получать предложения от режиссеров и сниматься в кино, однако практически не появляется на светских мероприятиях и в телепрограммах, так как не любит публичность.

По информации dom-expert.by, артистка имеет однокомнатную квартиру в Москве и дачу в Подмосковье, где она проводит свободное время и занимается огородом.

В 2018 году актриса появилась в сериале «Акварели», а также в еще одной части комедийного фильма «Кухня. Война за отель».

Читайте также:

Гибель сына, одиночество: куда пропала звезда сериала «Две судьбы» Понизова

«На меня наложено проклятие ситкома»: куда пропал звезда «Ворониных» Дронов

Куда после сериала «Счастливы вместе» пропала актриса Дарья Сагалова