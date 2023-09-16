Заслуженная артистка России Марина Могилевская известна зрителям по сериалам «Кухня», «Склифосовский» и «Каменская», сейчас редко снимается в кино. Куда пропала актриса и чем она занимается?
Чем известна Марина Могилевская
Она родилась 6 августа 1970 года в городе Заводоуковск в Тюменской области. Ее мама была школьной преподавательницей немецкого языка (впоследствии — всемирной истории), а отец работал физиком в одном из исследовательских институтов.
В детстве артистка ходила в художественную школу, занималась музыкой, плаванием и гимнастикой. После окончания средней школы Могилевская попыталась поступить в МГИМО, однако не смогла пройти конкурс. Тогда будущая звезда поехала в Киев, где после развода с матерью жил ее отец. Там она отучилась в институте народного хозяйства.
В студенческие годы Могилевская познакомилась с режиссером картины «Каменная душа», который пригласил ее в свой новый проект. Она исполнила в фильме роль молодой красавицы Маруси. С этого момента Могилевская задумалась о профессии актрисы, однако на такой шаг долгое время не решалась. В итоге артистке помог возлюбленный, работавший тогда кинооператором. Он привел девушку на прослушивание в Киевский театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого, где Могилевская прошла конкурс. В интервью она признавалась, что всегда мечтала стать актрисой, однако из-за страхов не решалась «даже постучаться в мир театрального искусства».
В Киеве Могилевская жила и работала десять лет. Она успела послужить в Театре русской драмы имени Леси Украинки, а также снялась в фильмах «Телохранитель», «Распад», «Гладиатор по найму», «Убийство в Саншайн-Менор». Роль в картине «Репортаж» принесла ей приз на фестивале «Стожары».
Живя на Украине, актриса также работала ведущей на украинском канале «1+1», где вела передачу «Империя кино». В 1996 году Могилевская решила вернуться в Россию, так как развелась с супругом — продюсером Александром Акоповым.
На родине артистка стала активно сниматься в сериалах и фильмах. Наибольшую известность в этот период ей принесли картины «Московские окна», «Марш Турецкого», «Русские амазонки», «Каменская», «Пять минут до метро», «Лучший город Земли», «Кухня», «Склифосовский».
В 2001 году Могилевская решила проявить себя в качестве сценариста. По ее работе впоследствии была поставлена комедия «Все, что ты любишь», в которой она исполнила одну из главных ролей.
В разные годы она вела передачи «Доброе утро, Россия» (ВГТРК), а также проекты «Кухня» (СТС) и «ДНК» (НТВ). Время от времени Могилевская также появлялась на украинском телевидении — она была одним из членов международного жюри в проекте «Битва экстрасенсов» (Украина).
В августе 2011 года 41-летняя актриса родила дочь, которую назвала Марией. С отцом наследницы Могилевская познакомилась случайно на автомобильной парковке. Его имя она до сих пор скрывает.
В интервью актриса признавалась, что на протяжении долгих лет пыталась забеременеть, но все попытки были безуспешны. Только благодаря длительному лечению она смогла стать мамой. Дочь Могилевская воспитывает одна.
Чем сейчас занимается Марина Могилевская
Мария Могилевская по-прежнему продолжает получать предложения от режиссеров и сниматься в кино, однако практически не появляется на светских мероприятиях и в телепрограммах, так как не любит публичность.
По информации dom-expert.by, артистка имеет однокомнатную квартиру в Москве и дачу в Подмосковье, где она проводит свободное время и занимается огородом.
В 2018 году актриса появилась в сериале «Акварели», а также в еще одной части комедийного фильма «Кухня. Война за отель».
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