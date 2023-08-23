Серена Уильямс родила вторую дочь в 41 год: что известно, кто отец

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс второй раз стала мамой в 41 год. Об этом в соцсетях сообщил ее супруг Алекс Оганян. Пара также воспитывает дочь, которая появилась на свет в 2017 году. Что известно о рождении малыша экс первой ракетки мира?

Чем известна Серена Уильямс

Серена Уильямс — одна из самых титулованных теннисисток в истории. На ее счету 39 побед в турнирах Большого шлема, из них 23 — в одиночном разряде, 14 — в парном разряде и два — в смешанном парном разряде. Она делит со Штеффи Граф первое место по числу недель, проведенных подряд на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (186).

Уильямс также стала чемпионкой Олимпийских игр 2012 года в женском одиночном разряде и трижды завоевывала золотые медали в парном разряде (2000, 2008 и 2012) — все разы в паре со старшей сестрой Винус. Она единственная в истории как среди женщин, так и среди мужчин обладательница карьерного Золотого шлема (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.

В 2022 году Уильямс сообщила, что завершит выступления после US Open. В последнем матче она проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге турнира, проходящего в Нью-Йорке. При этом спортсменка отметила, что не заканчивает карьеру.

«Я не завершила карьеру. Шансы на мое возвращение очень высокие. Вы можете прийти ко мне домой и увидеть, что у меня есть свой корт», — объяснила она.

Что известно о рождении второго ребенка Серены Уильямс

Серена Уильямс второй раз стала мамой. Об этом в соцсетях сообщил ее муж, предприниматель Алекс Оганян. У пары родилась дочка, ее назвали Адира Ривер.

«Рад сообщить, что наш дом объединяет любовь, здоровая новорожденная девочка и счастливая мама! Спасибо, Серена! Ты сделала мне еще один несравненный подарок. Спасибо всему замечательному медицинскому персоналу, который позаботился о моей жене и дочери», — написал бизнесмен.

Также супруги воспитывают дочь Олимпию. Девочка появилась на свет 1 сентября 2017 года.

Кто еще из знаменитостей родил ребенка в 2023 году

Певица Рианна стала мамой второй раз в начале августа. По информации источников, она родила мальчика от рэпера A$AP Rocky.

«Рианна чувствует, что ее семья теперь полноценна, и это то, чего она всегда хотела», — поделились в окружении исполнительницы.

В феврале актриса Блейк Лайвли родила четвертого ребенка от Райна Рейнольдса. Тогда звезда «Сплетницы» опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой предстала без округлившегося живота, после чего источники, приближенные к паре, подтвердили новость о пополнении в семье артистов. Супруги также воспитывают трех общих дочерей: семилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трехлетнюю Бетти.

37-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой в июле. У актрисы родился сын, которого назвали арабским именем Луай (в переводе — «защитник»). Отцом ребенка и избранником Лохан является арабский финансист Бадер Шаммас, с которым она познакомилась в 2019 году. Двумя годами позже бизнесмен сделал артистке предложение, а в 2022 году пара официально оформила отношения.

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