«Так мерзко!»: Боня отреагировала на смерть скандального блогера Лены Миро Боня сообщила, что не испытывает злорадства из-за смерти оскорблявшей ее Миро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Российский блогер и модель Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что не испытывает злорадства по поводу смерти оскорблявшей ее в публикациях журналистки Лены Миро (Елены Мироненко). По словам Бони, покойная писала в своих публикациях «мерзкие» вещи о ее семье. Модель выразила соболезнования семье Миро.

Я не знаю, существовала ли она вообще... Человек, который писал обо мне на ежедневной основе столько грязи... Так мерзко писать может только человек, переполненный хейтом. У меня нет никакого злорадства. Жаль, что так сложилась ее судьба, но красивый человек — это тот, который умеет красиво мыслить о другом, — подчеркнула Боня.

Ранее стало известно, что Миро, известная своими скандальными публикациями о звездах шоу-бизнеса на LiveJournal, умерла после ДТП в Соединенных Штатах. Она впала в кому и недавно скончалась. Мать Миро летала на похороны за границу, в то же время отец блогера отказался от поездки.

В конце марта 2023 года Миро заявила, что перестает вести свой блог. По ее словам, у нее появилась возможность больше не работать. Она также отмечала, что не имеет сил продолжать публиковать статьи.

При этом в конце записи Миро уточнила, что не знает, перерыв это или навсегда. Она отметила, что «время покажет». Комментарии к записи девушка отключила.