«Уже не скрыть»: Боня заявила, что беременна вторым ребенком Боня показала округлившийся живот и сообщила о беременности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео, где позирует в полупрозрачном платье, сквозь которое виден округлившийся живот. Ролик она подписала словами о второй беременности, подчеркнув, что не видит смысла скрывать эту информацию. Первой 44-летнюю экс-участницу проекта «Дом-2» поздравила блогер Мария Погребняк, однако большинство пользователей восприняли новость как шутку.

Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать, — написала Боня.

Ранее она заявила, что не испытывает злорадства по поводу смерти оскорблявшей ее в публикациях журналистки Лены Миро (Елены Мироненко). По словам Бони, покойная писала в своих публикациях «мерзкие» вещи о ее семье. Модель выразила соболезнования семье Миро.

До этого Боня рассказала, что после пластической операции столкнулась с хейтом и усмешками. Несмотря на реакцию злопыхателей и сложности реабилитации после хирургического вмешательства, по словам звезды, она довольна результатом.

Как отметила знаменитость, она никогда не хотела менять свою внешность. Боня подчеркнула, что решилась на пластическую операцию, чтобы сохранить ее.