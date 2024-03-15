«На задних лапках»: как к Бузовой относятся экс-участники «Дома-2»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала известна зрителям благодаря проекту «Дом-2». Как к исполнительнице хита «Мало половин» относятся участники шоу, дружит ли она с кем-то из них?

Как Степан Меньщиков относится к Бузовой

Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков считает, что «феномен Ольги Бузовой» заключается в ее целеустремленности и трудолюбии. По его словам, певица стала «хрестоматийным примером», как сначала над человеком смеются и мешают ему развиваться, а затем пресмыкаются перед ним.

«Помните, как над ней смеялись? Это хрестоматийный пример, как сначала над человеком хохочут, палки ему в колеса вставляют, а потом на задних лапках перед ним ходят», — отметил Меньщиков в разговоре с «Вечерним курьером».

Телеведущий считает, что Бузова подает пример для молодежи. Кроме того, Меньщиков отметил трудолюбие артистки, благодаря которому ее песни многие знают наизусть.

«Поэтому пусть все ее злопыхатели внимательно откроют глаза и увидят, что мир прекрасен с Ольгой Бузовой», — резюмировал Меньщиков.

Фото: vk.com/stepanvalerich Степан Меньщиков

За что Бузову пристыдил Май Абрикосов

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов (Роман Тертишный) пристыдил Бузову и назвал ее пустышкой, которая запомнится «клоунессой, безголосой певицей, недоразумением». Кроме того, Абрикосову не нравится образ жизни, который ведет исполнительница.

«Бузова еще в „Доме-2“ вела себя предосудительно. Кому нужна жена, на которой печати ставить негде? Вместо скромности Бузова демонстрировала свои „обнаженные“ фотографии, распустила слухи о каких-то немолодых покровителях. <...> А уж сколько раз мы видели Олину попу, возможно, чаще, чем Олино лицо», — возмущался телеведущий в своем Telegram-канале.

Абрикосов признал, что Бузова действительно трудоспособна, однако, по его мнению, артистка «подлая». Как отметил ведущий, певица публично не отвечает на оскорбления, но «мстит втихую, исподтишка вонзает ножи в спину».

Фото: t.me/kabachok_tertishnogo Май Абрикосов

Почему Роман Третьяков обижен на Бузову

Во время проекта «Дом-2» Бузова на протяжении трех лет встречалась с Романом Третьяковым, однако пара распалась. Когда телеведущая разводилась с футболистом Дмитрием Тарасовым, шоумен назвал экс-возлюбленную несерьезной женщиной, на уме которой только веселье.

«Она не меняется. Веселая, классная, но слишком увлекается этой игрой. По крайней мере, у нас так было. В какой-то момент мужчина просто устает, ему становится скучно. Хочется, чтобы рядом был думающий, серьезный человек. К сожалению, Оля не такая», — откровенничал бывший участник «Дома-2» в разговоре с «Собеседником».

Третьяков также отмечал, что Бузова «до измождения обожает самолюбование». По его словам, для ведущей важно «быть в каждой бочке затычкой», а еще она любит говорить, «когда нет смысла говорить и когда для этого нет повода».

Во время участия в стендап-шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ Третьяков заявил, что Бузова не блещет умом. Он признался, что ему обидно из-за успехов такого человека.

«Мне сложно говорить про Бузову и про отношения с ней. Люди это чувствуют, подходят ко мне и говорят: „Вот, посмотри, какая Оля стала молодец! И телепередачу ведет, и в сериалах снимается, и своя линия одежды! Вот где она и где ты? Не обидно, что ты ее когда-то бросил?“ Обидно, что человек, который у всей страны ассоциируется с глупостью, уработал меня по полной!» — заявил шоумен со сцены.

Фото: Социальные сети Роман Третьяков

Слушает ли Водонаева песни Бузовой

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала творчество Бузовой. По ее мнению, хиты исполнительницы не дотягивают до идеала. Тем не менее Водонаева похвалила бывшую коллегу за трудоголизм и целеустремленность.

«Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, но пою я лучше, чем Оля. Но при этом у Бузовой много других талантов и качеств, в которых она лучше меня. Посмотрите, кем она стала. На „Доме-2“ с момента существования проекта были тысячи людей, но кто из них остался на плаву? Я, Бузова и Боня. Это те, кто не словил корону, а работал. Кто правильно распорядился своим шансом и понял, что „Дом-2“ — это всего лишь трамплин», — заявила Водонаева в своих соцсетях.

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