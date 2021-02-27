«Переделанная тётя Оля»: Абрикосов унизил Бузову после шоу Галкина

https://static.news.ru/photo/095902b0-79ed-11eb-93d1-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, раскритиковал поведение и образ жизни ведущей Ольги Бузовой.

Мужчине не понравилось поведение знаменитости на программе Первого канала «Сегодня вечером», которая была посвящена современным Золушкам. Тертишный раскритиковал то, как вела себя и отвечала на вопросы ведущего Максима Галкина Бузова.

Испытал испанский стыд. Говорит она, а стыдно мне, — написал Тертишный в Instagram.

Бывший участник «Дома-2» заявил, что ведущая стала скучной, а её шутки больше не вызывают интереса у аудитории. Обратил внимание он и на возраст Бузовой.

Пошло выглядит переделанная тётя Оля, с 18-летнего возраста жившая с мужиками на проекте, прошедшая «и Крым, и рым», вещает о том, что спать ложится в 11 вечера. Сидит рядом с народной артисткой РФ Васильевой и называет себя гением столетия! Как только язык не прикусила? — возмущается Тертишный.

В финале своего поста мужчина посоветовал маме Бузовой отвести дочь к психологу, чтобы специалист научил звезду воспринимать себя адекватно.

Ранее певица Анна Седокова со скандалом покинула шоу ведущего Максима Галкина «Сегодня вечером» из-за ролика о её личной жизни. Исполнительница заявила, что корреспонденты Первого канала рассуждали о ней предвзято. В ответ Галкин сказал, что на видео нет ничего предосудительного. Седокова осталась при своём мнении. Она сообщила, что после появления в Сети сюжета многие подписчики обрушились на неё с критикой из-за якобы большого числа романов певицы. Кроме того, журналисты указали, что она «выстрадала» брак с молодым мужем.

После этого певица заявила, что уходит из студии, потому что не намерена принимать участие в шоу подобного формата. Галкин попытался остановить её, предложив посмотреть видео с родственниками её мужа. Седокова призвала всех девушек перестать мириться с унижениями и не сдаваться, после чего на глазах у зрителей вышла из съёмочного павильона, писал NEWS.ru.