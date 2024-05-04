Боня предложила фанатам заплатить шесть миллионов рублей за встречу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Телеведущая и блогер Виктория Боня предложила поклонникам провести время с ней за миллионы рублей. Знаменитость в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предложила помочь фанатам попасть на Каннский кинофестиваль, оценив свои услуги в три миллиона рублей. За эту сумму она обещает билеты и транспорт на мероприятие.

За шесть миллионов рублей Боня предлагает купить совместный поход на фестиваль, она сможет предоставить платье и сопровождать на мероприятии. Виктория также уточнила, что за дополнительную плату может организовать пресс-конференцию иностранной прессы.

Ранее Боня опубликовала видео, где позирует в полупрозрачном платье, сквозь которое виден округлившийся живот. Ролик она подписала словами о второй беременности, подчеркнув, что не видит смысла скрывать эту информацию. Первой 44-летнюю экс-участницу проекта «Дом-2» поздравила блогер Мария Погребняк, однако большинство пользователей восприняли новость как шутку.

Также блогер заявила, что за последние четыре года ее жизнь сильно изменилась. В беседе с корреспондентом NEWS.ru она призналась, что за время трансформации ей захотелось взойти на Эверест.