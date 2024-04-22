Виктория Боня раскрыла свою главную мечту Виктория Боня рассказала, что ее мечтой стало восхождение на Эверест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Боня

44-летняя блогер и модель Виктория Боня заявила, что за последние четыре года ее жизнь сильно изменилась. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на премии «Вслух», организованной фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и изданием Voice (бывший Cosmopolitan), она призналась, что за время трансформации ей захотелось взойти на Эверест.

Очень сильно изменилась жизнь после того, как я стала смотреть не вовне, а внутрь себя. Это изменило мою жизнь настолько, что мне захотелось узнавать не только себя, но и мир, а также взойти на Эверест, — сказала Боня.

По словам знаменитости, контакт с собой можно наладить через первозданную природу. Она подчеркнула, что это сильно наполняет и дает много энергии, психоэмоционального здоровья, а также счастья, которое все ищут.

Ранее Боня заявила о начале трехмесячного курса по «детоксу матки», который она проводит по специальным индийским техникам. По ее словам, это позволяет омолодить организм и получить заряд бодрости. Боня подчеркнула, что просыпается в пять часов утра и пьет лечебные травы.