«Омоложение здоровья»: Боня занялась детоксом матки Боня начала трехмесячный аюрведический курс по «детоксу матки»

Блогер и модель Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала о начале трехмесячного курса по «детоксу матки», который она проводит по специальным индийским техникам. По ее словам, это позволяет омолодить организм и получить заряд бодрости. Боня подчеркнула, что просыпается в пять часов утра и пьет лечебные травы.

Два дня назад начала трехмесячный курс — детокс матки по аюрведе. Он включает в себя длительные практики на рассвете и прием трав по детоксу и омоложению женского здоровья, — сообщила Боня.

Ранее Боня заявила, что провела пятидневное голодание для того, чтобы ее пупок принял вертикальное расположение. Боня отметила, что мечтала о «вертикальном пупке» и очень рада, что избавилась от пяти килограммов лишнего веса за пять дней и достигла своей цели. В доказательство модель показала фото в купальнике и продемонстрировала собственный живот.

Также Боня пообещала, что больше не будет есть пищу «на автомате», а станет «проживать» каждое блюдо. По ее словам, осознанное потребление пищи позволяет быстрее насытиться и съесть меньше.

До этого Боня предположила, что пропавшую жену принца Уильяма Кейт Миддлтон могли принести в жертву иллюминатам. По словам Бони, принцесса могла стать жертвой неких «демонических сил», которые питаются человеческой плотью и пьют кровь детей.