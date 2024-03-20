«Принесли в жертву»: Боня шокировала слухами о судьбе Миддлтон Боня заявила, что Кейт Миддлтон принесли в жертву иллюминатам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Российская блогерша и модель Виктория Боня в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что пропавшую жену принца Уильяма Кейт Миддлтон могли принести в жертву иллюминатам. По словам Бони, принцесса могла стать жертвой неких «демонических сил», которые питаются человеческой плотью и пьют кровь детей. Боня подчеркнула, что получила эти знания во время церемоний с галлюциногенными растениями.

Ходят слухи, что Кейт Миддлтон не просто убили, ее принесли в жертву иллюминатам. То есть скормили ее вот этой демонической силе. Эта демоническая сила не может действовать, если она об этом не говорит открыто. Ей очень важно об этом заявлять: через мультики, музыку, фильмы... Но даже если Кейт жива, не бывает дыма без огня. Но Кейт Миддлтон сейчас считают пропавшей без вести, — пояснила Боня.

Ранее Боня рассказала, что с легкостью и без боли родила дочь Анджелину без эпидуральной анестезии. Она написала пост, в котором назвала роды божественным процессом. Также звезда поделилась, что экс-возлюбленный Алекс Смерфит поддерживал ее и даже первым взял дочь на руки. Боня считает, что именно поэтому у ее наследницы сильная связь с отцом.

До этого Боня сообщила, что ей предложили встречу за 1 млн рублей во время визита в Москву. Блогер удивилась такой низкой цене и подчеркнула, что только ее сторис в соцсетях стоит 1,5 млн рублей. Она отметила, что не знает, нужно ли ей радоваться или обижаться из-за полученного предложения.