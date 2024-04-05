«Вертикальный пупок»: Боня рассекретила причину резкого похудения Боня провела пятидневное голодание для изменения формы пупка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Российская блогер и модель Виктория Боня в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что провела пятидневное голодание для того, чтобы ее пупок принял вертикальное расположение. Боня отметила, что мечтала о «вертикальном пупке» и очень рада, что избавилась от пяти килограммов лишнего веса и достигла своей цели.

Рада до слез! Вы когда-нибудь замечали, что бывают вертикальные и горизонтальные пупки? У меня пупок изменился. Я мечтала о вертикальном пупке! И он стал вертикальным всего за пять дней, я очень довольна! — поделилась радостью Боня.

Также Боня пообещала, что больше не будет есть пищу «на автомате», а станет «проживать» каждое блюдо. По ее словам, осознанное потребление пищи позволяет быстрее насытиться и съесть меньше.

Ранее Боня предположила, что пропавшую жену принца Уильяма Кейт Миддлтон могли принести в жертву иллюминатам. По словам Бони, принцесса могла стать жертвой неких «демонических сил», которые питаются человеческой плотью и пьют кровь детей.

До этого Боня сообщила, что неназванный мужчина предложил ей встречу за 1 млн рублей в Москве. Блогер удивилась такой низкой цене и подчеркнула, что только ее сторис в соцсетях стоит 1,5 млн рублей. Она отметила, что не знает, нужно ли ей радоваться или обижаться из-за полученного предложения.