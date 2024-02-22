Планировавшая уехать в США ведущая объяснила решение остаться в России Телеведущая Елена Ханга не уехала из России из-за мужа-москвича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Ханга

Известная телеведущая Елена Ханга заявила в интервью для телеканала RTVI, что в 1990-е годы планировала переехать в США, но в итоге решила остаться в России. Отказ от эмиграции она объяснила встречей с будущим супругом, который хотел жить в Москве.

Мой муж с самого начала сказал очень категорично, что он не собирается уезжать из России никуда и будет жить в любимой Москве. Выбор был такой: хочешь выходить замуж — переезжай в Москву. Это, собственно, я и сделала, — заявила Ханга.

Ранее телеведущий Тигран Кеосаян в выпуске «Новых русских сенсаций» на НТВ заявил, что власть должна «расставить флажки» на случай возвращения уехавших из страны артистов. По его словам, знаменитости должны понимать, что некоторые вещи им делать категорически нельзя. Например, обижать ветеранов СВО, потому что теперь они — это элита, заявил режиссер.

Кеосаян также признавался, что не может нормально воспринимать Аллу Пугачеву и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавших в Израиль и заявляющих, что они гордятся этой страной. Вместе с тем он возмутился, почему эти «патриоты» прибыли на Кипр, а не вступили в ЦАХАЛ.

Народная артистка России Екатерина Шаврина выразила уверенность в том, что Пугачева никогда не покинет Москву навсегда. По ее словам, Примадонна лишь на время уехала за границу из-за супруга.