Ангелина Монах и Степан Маньщиков ушли из «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/65ced258-0f45-11eb-9a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: stepanvalerich/instagram.com

Участники телешоу «Дом-2» и «Спаси свою любовь» Ангелина Монах и Степан Маньщиков объявили о завершении своего участия в съёмках, так как хотят заняться воспитанием своей дочери.

После того, как проект «Спаси свою любовь» на телеканале ТНТ был закрыт, часть его участников перешла в основное шоу — «Дом-2». Однако пара Меньщиков — Монах наотрез отказалась участвовать в съёмках дальше, так как из-за телепроекта Ангелина и Степан не могут нормально воспитывать свою дочь. У нее «стресс», сказала Монах.

В атмосфере вечных съемок наша малышка не должна расти и развиваться. Потому что это стресс, и это невероятно сложно, — пояснила она.

Монах также добавила, что не считает «Дом-2» подходящим форматом для их пары, но получила новые возможности и опыт на телепроекте. Маньщиков также назвал свое участие в «Доме-2» ярким этапом, но не без примеси дискомфорта, сообщает StarHit.

Как сообщал NEWS.ru, в апреле Степан Меньщиков разместил в социальной сети откровенный снимок своей беременной супруги Ангелины на Сейшелах. В сентябре он хвастался новорожденной дочерью, а в октябре уже танцевал с ней на руках.