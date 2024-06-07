Сериал о Пушкине, возвращение в «Современник», СВО: как живет Сергей Гармаш

Фото: Первый канал

Сергей Гармаш в сериале «Натали и Александр»

Первый канал показал трейлер сериала об истории любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, в котором сыграл народный артист РФ Сергей Гармаш. Какие последние новости об актере, что известно о его новых работах в кино?

Где сейчас Сергей Гармаш

6 июня Первый канал показал трейлер сериала «Натали и Александр», в центре сюжета которого будет история любви знаменитого поэта и дочери дворянина. Создатели ленты отмечают, что главной героиней будет именно Гончарова.

Судя по трейлеру, главные роли в 12-серийном историческом проекте исполнили Ксения Трейстер, полюбившаяся зрителям после роли Забавы в киносказке «Летучий корабль», и Александр Зарядин, знакомый зрителям как Кисыч из комедийного сериала «Физрук». Какую роль отвели Сергею Гармашу, пока неизвестно, однако в трейлере он сидел в компании Зарядина и полуобнаженных женщин.

За плечами народного артиста РФ более 200 ролей в театре и кино. Копилку Гармаша в 2024 году пополнят «Тайны Карениной» и «Василиса и хранители времени». В этом году на экраны вышли сериал «Калимба» и сказка «Летучий корабль». Кроме того, в 2025 году ожидается продолжение «Чебурашки», в котором Гармаш сыграл одну из главных ролей.

Вернется ли Гармаш в «Современник»

Состоявший в труппе театра «Современник» с 1984 года актер в 2020 году покинул учреждение с громким скандалом. Артист направил открытое письмо в общий чат сотрудников. В качестве причины ухода он указал «чудовищную ситуацию», сложившуюся в театре.

Гармаш раскритиковал выпущенный в честь юбилея Дня Победы проект «Диалоги Современника. Война и мир», в рамках которого артисты разговаривали с коллегами о войне и связанных с ней темах. По мнению актера, некоторые из прозвучавших в проекте выражений являются кощунственными и провокационными.

«Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался „Современник“, с „Вечно живых“», — написал Гармаш.

По его словам, худрук театра Виктор Рыжаков отредактировал слова артистов и обнародовал их от лица всех работников «Современника», а затем «заткнул рот» тем, кого эта ситуация возмутила.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Гармаш

В 2020 году зампред комитета Госдумы по культуре Олег Лавров высказывал предположение, что Гармаш вернется в «Современник», когда утихнут эмоции. Свои прогнозы парламентарий объяснял тем, что для этого актера данный театр — «колыбель» и «родина».

6 июня стало известно, что народного артиста РФ Владимира Машкова назначили новым директором «Современника». MK.RU предполагает, что после такого поворота событий «на Чистые пруды может вернуться и Сергей Гармаш, который покинул театр из-за несогласия с политикой прежнего руководства». Сам актер не комментировал возможное возвращение в «Современник».

Как Гармаш относится к спецоперации

Актер родился на Украине, однако он поддерживает российскую военную спецоперацию и действия властей РФ. В июне 2022 года Гармаш приехал в Херсон, чтобы помочь восстановить работу театра.

В августе 2023 года артист выступил перед семьями участников СВО в Севастополе и Симферополе и рассказал о развитии детского кино.

«Хотим поприветствовать вас на этой священной земле. Спасибо вам и низкий поклон нашим защитникам», — сказал он.

Что известно о личной жизни Сергея Гармаша

Гармаш на протяжении 40 лет счастлив в браке с коллегой по цеху Инной Тимофеевой. У пары есть двое детей: 35-летняя дочь Дарья и 18-летний сын Иван.

«Что такое счастливая семья? Когда люди пытаются друг другу уступать наперегонки! Это, конечно, идеальная формула, а мы с Инной не образцы для подражания, особенно я. Однако мы пусть не наперегонки, но все-таки способны друг другу уступать. А это в сохранении любви, дружбы и, между прочим, общности интересов — главное», — делился Гармаш секретом счастливого брака с «7 Дней.ру».

Гармаш в 2016 году впервые стал дедушкой. Дочь подарила ему внука Павла.

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