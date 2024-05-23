«Глупость не закрасить»: в Сети обрушились на сменившую имидж Ивлееву Поклонники сравнили Ивлееву с новой прической с бухгалтером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анастасия Ивлеева

Поклонники в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сравнили блогера Настю Ивлееву с бухгалтером после того, как она остригла волосы и перекрасилась в брюнетку. В комментариях под постом некоторые сообщили, что стали относиться к Ивлеевой хуже после истории с «голой» вечеринкой. Другие отметили, что перестали верить словам блогера, а также предположили, что ей уже не вернуть прежней популярности.

Была Настюшка-опасность. Стала Анастасия-бухгалтер. Ну а вообще, глупость не закрасить, как ни старайся, — прокомментировала смену образа Ивлеевой подписчица Юлия.

Комментатор Сергей заявил, что полностью разочаровался в блогере после ее попытки обелить репутацию с помощью поездки в Донбасс. Пользовательница Татьяна предположила, что из-за травли Ивлеева до сих пор пребывает в депрессии, и попросила прекратить писать ей негативные комментарии. Тамара Ивановна выразила мнение, что с новой прической знаменитость стала выглядеть взрослее.

Ну прям как завуч в школе. Теперь будет с короткой стрижкой, в очках и в водолазках всегда, — поиронизировал над блогером поклонник Макс.

Ранее Ивлеева шокировала фанатов новым образом — она перекрасилась из блондинки в брюнетку, а также сделала короткую стрижку. До этого певица и телеведущая Ольга Бузова предложила присвоить Ивлеевой звание «Кринж года», отметив, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка подчеркнула, что это демонстрирует ее хороший вкус.