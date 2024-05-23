Продюсер уличил Ивлееву в «переобувании» из-за кардинальной смены образа Продюсер Рудченко: Ивлеева хотела отвлечь от «голой» вечеринки сменой образа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева хотела отвлечь внимание от истории с «голой» вечеринкой кардинальной сменой образа, считает продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что она не только пытается менять информационное поле вокруг себя при помощи увлечения политикой, но и идет на визуальные изменения.

Анастасия [Ивлеева] полностью меняет образ, чтобы та история с вечеринкой осталась в ее воспоминании в прошлом образе. Она не только старается изменить информационное поле вокруг себя, то есть начинает увлекаться политикой, едет в Донбасс, показывает свое отношение. Но еще и визуально меняет образ. Мне кажется, с этим связано кардинальное переобувание данного артиста, — пояснил Рудченко.

По мнению продюсера, благодаря таким инструментам Ивлеева пытается показать зрителям, что она изменилась. Он считает, что блогер хочет навсегда стереть тот образ, который теперь ассоциируется с организованной ей скандальной вечеринкой в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года.

Она пытается именно благодаря этим инструментам отвлечь зрителя от того, что это уже не та Анастасия Ивлеева. Теперь она другая. Она хочет, чтобы у людей не было даже ассоциаций с той Ивлеевой, которая была организатором такой скандальной вечеринки, — заключил Рудченко.

Ранее Ивлеева удивила фанатов новым образом — она перекрасилась из блондинки в брюнетку, а также сделала короткую стрижку. Знаменитость опубликовала новый reels в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором показала, как теперь выглядит.