Слухи о возвращении, «голая» вечеринка, лейбл: как живет Лада Дэнс

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

57-летняя певица и актриса Лада Дэнс (Лада Волкова) практически пропала с экранов несколько лет назад, однако 7 июня стало известно, что артистка намерена вернуться на сцену. Чем знаменитость удивит поклонников?

Что известно о возвращении Лады Дэнс

Дэнс называли преемницей народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Причиной этого стал номер певицы в программе в шоу «Точь-в-точь. Суперсезон». В 2016 году она блестяще спародировала Пугачеву, исполнив ее хит «Настоящий полковник». Однако возвращаться на сцену она не планировала.

В феврале певица на «Празднике для всех влюбленных» от МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце призналась, что хочет открыть собственный лейбл. По ее словам, у нее уже накопилось более ста новых песен, но она устала «бегать и просить». При этом Дэнс отметила, что реализовать ее идею пока сложно, поскольку на это требуется много денег. Кроме того, певица призналась, что пробиться «через толщу» яркого контента нелегко.

«Я очень люблю делать музыку. Я хочу открыть свой лейбл. Потому что устала бегать постоянно и просить „возьмите, возьмите, возьмите“. У меня уже больше ста песен новых. Я хочу реализовать это все. Это очень дорого. Песни — это одно, а внедрить это все... Сейчас огромное количество музыки и вообще контента. Контент очень яркий. <...> Стараясь пробиться через такую толщу, понимаешь: это очень сложно», — призналась Дэнс.

7 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщила, что Дэнс планирует вернуться на большую сцену в ближайшее время. По данным пабликов, Волкова открыла новую компанию «Бэйби Дэнс». Журналисты пишут, что организация будет заниматься изданием песен.

Дэнс ранее заявляла, что возвращаться в музыкальный бизнес не собирается, однако в мае 2024 года зарегистрировала ООО «Бэйби Дэнс», предположительно, чтобы устраивать концерты и частные выступления. До этого артистка закрыла свое ИП, оставшись должна ФНС 300 тысяч рублей, отмечает Mash.

Почему Лада Дэнс пропала с экранов

В августе 2023 года в Подольске произошло ДТП с такси, в котором находилась певица. Дэнс экстренно госпитализировали с места происшествия на вертолете. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ранение бедра и ушибы. Артистка перенесла несколько операций.

8 августа 2023 года певице провели операцию на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы тканей после аварии, но после хирургического вмешательства состояние ухудшилось. Концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин тогда рассказывал, что она практически не могла говорить. В клинике ее навещал телеведущий Андрей Малахов.

13 августа представитель Дэнс сообщил, что ее ждет долгий реабилитационный процесс, поскольку она не может передвигаться самостоятельно, однако уже в сентябре Пудовкин рассказал, что артистка постепенно восстанавливается после ДТП. Он уверял, что Дэнс чувствует себя прекрасно и готовится к реализации новых творческих планов. Он также сообщал, что певица готовит новый альбом.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лада Дэнс

Что Лада Дэнс говорила о «голой» вечеринке

В феврале певица поддержала народного артиста РФ Филиппа Киркорова после «отмены» из-за участия в скандальной «голой» вечеринке. Дэнс заявила, что каждый человек может оказаться в такой ситуации. По ее мнению, у всех бывают «разные полосы», но важно то, «что было до этой полосы, во время и после». Артистка назвала Киркорова умным человеком и предположила, что он «выберется» и разберется с жизненными трудностями, возникшими у него на пути.

«Мы не то что дружим, мы знаем друг друга очень давно. Филипп трубки-то не берет уже лет — я не знаю сколько, устала считать, если это друг, то... Я Филиппа знаю с 20 лет. Филипп очень умный человек, он выберется. Он сильный, разберется. У каждого человека бывают разные полосы, каждый может попасть... Главное, что было до этой полосы, во время и после», — заявила Дэнс.

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