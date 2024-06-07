Ивлеева пожаловалась на отсутствие друзей в шоу-бизнесе Ивлеева заявила, что друзей в шоу-бизнесе у нее нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о неискренности и отсутствии дружбы в российском шоу-бизнесе, сообщает Telegram-канал «Светские хроники». По ее словам, она всегда держалась «особнячком» и не состояла в светских компаниях. Она пояснила, что благодаря этому после «отмены» из-за «голой» вечеринки в ее жизни ничего не поменялось.

Я всегда держалась особнячком, у меня не было такого, что я была замечена в каких-то компаниях и к ним была привязана. Я всегда была обособлена и этим я себе крайне нравлюсь. Поэтому в моей жизни ничего, по сути, не поменялось. Наоборот, я стала ближе к семье и очень этому рада. Я была на периферии: не с этими и не с теми. А что касается звездной тусовки, там дружбы вы не найдете. Нет искренности, конечно, — поделилась размышлениями блогер.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что считает Ивлееву богиней моды. Он объяснил, что девушка работает с профессионалами и «не боится совершать ошибки».

Помимо этого, Рогов выделил мировую знаменитость, которая из года в год остается иконой стиля. По мнению стилиста, таковой является немецкая и американская актриса Марлен Дитрих. Специалист напомнил, что она стала одной из первых женщин, публично надевших мужской смокинг. Рогов отметил, что в современном мире девушка в галстуке, бабочке, рубашках или брюках уже не вызывает удивления, но во времена Дитрих это была настоящая модная революция.