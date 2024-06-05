Королеве «голой» вечеринки дали новый «титул» Стилист Рогов назвал Ивлееву богиней моды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Стилист Александр Рогов заявил, что считает блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву богиней моды. В беседе с Teleprogramma.pro он объяснил, что девушка работает с профессионалами и «не боится совершать ошибки».

Меня цепляет то, что она работает с профессионалами, доверяет своей команде и не боится совершать ошибки. Не боится делать то, что пока еще не является мейнстримом, — уточнил стилист.

Помимо этого, Рогов выделил мировую знаменитость, которая из года в год остается иконой стиля. По мнению стилиста, таковой является немецкая и американская актриса Марлен Дитрих. Специалист напомнил, что она стала одной из первых женщин, публично надевших мужской смокинг. Рогов отметил, что в современном мире девушка в галстуке, бабочке, рубашках или брюках уже не вызывает удивления, но во времена Дитрих это была настоящая модная революция.

Ранее Ивлеева шокировала фанатов новым образом — она перекрасилась из блондинки в брюнетку, а также сделала короткую стрижку. До этого певица и телеведущая Ольга Бузова предложила присвоить Ивлеевой звание «Кринж года», отметив, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка подчеркнула, что это демонстрирует ее хороший вкус.