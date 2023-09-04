ФСБ поймала сообщника украинских диверсантов: как ВСУ атакуют РФ 4 сентября Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Подробности — в материале NEWS.ru

Фото: nac.gov.ru

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по одному из зданий в городе Курчатове. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле города со стороны Украины погиб мужчина, еще двое пострадали. Министерство обороны России заявило об уничтожении четырех американских катеров с украинскими десантниками на борту в северо-западной части акватории Черного моря. Российские силовики задержали сообщника украинских диверсантов в Запорожской области. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Где сбили беспилотники ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что вечером 3 сентября украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по одному из зданий в городе Курчатове. В результате атаки нежилое строение загорелось. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 4 сентября два беспилотника ВСУ попытались атаковать Крым и Курскую область. Оба дрона были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ликвидировали десантников ВСУ в Черном море

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 4 сентября четыре американских катера с украинскими десантниками на борту были уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря. В ведомстве уточнили, что в операции по их уничтожению участвовали самолеты морской авиации.

«Самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», — заявили в Минобороны.

Как ВСУ атаковали Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Подывотье в Севском районе. По его словам, пострадавших нет. Из-за обстрела нарушено энергоснабжение, также повреждены хозяйственная постройка и административное здание.

Что известно об обстрелах ДНР

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Куйбышевского района города со стороны ВСУ пострадали два человека — мужчина 1966 года рождения и женщина 1956 года рождения. Также он добавил, что повреждения получили детский сад и частные дома. Кроме того, Кулемзин рассказал, что 3 сентября при вечерних обстрелах Донецка погиб мужчина. Он уточнил, что в период с 21:00 до 09:00 территория столицы ДНР подверглась атаке два раза. Всего было выпущено пять снарядов.

Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что ситуация на Артемовском направлении остается напряженной, самый горячий его участок — Клещеевка — Андреевка. По его словам, ВСУ постоянно атакуют на этом направлении, а российские военнослужащие эти атаки отбивают, пытаясь занять выгодные позиции.

Где ФСБ задержала сообщника диверсантов ВСУ

Российские силовики задержали сообщника украинских диверсантов в Запорожской области. По данным ФСБ России, житель региона, являющийся гражданином Украины, собирал и передавал бомбы своим заказчикам. В ведомстве уточнили, что мужчина действовал по заданиям Главного управления разведки Украины.

Задержанный успел передать диверсантам несколько взрывных устройств. Они были использованы для совершения терактов в отношении сотрудников полиции и властей Запорожской области. У мужчины изъяли несколько килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов и иные компоненты для бомб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

Фото: shutterstock.com

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что под минометный обстрел ВСУ попало село Цаповка. Всего зафиксировано восемь прилетов. Обошлось без пострадавших и разрушений. По словам Гладкова, в Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и семь снарядов из РСЗО «Град». Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 22 частных домовладения. Также повреждены 13 хозяйственных построек и два легковых автомобиля.

Гладков сообщил, что по селу Журавлевке выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Наумовке — два. В селе Таврово сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старого — установлено восемь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 27 минометных снарядов, по селу Дроновка — пять. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

«В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье — зафиксировано два прилета. Обошлось без последствий», — написал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор рассказал, что в Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три, по хутору Марьино, поселкам Ленинский и Красное — по шесть минометных снарядов. Также из гранатомета обстреляли международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино» — зафиксирован 21 выстрел. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Также Гладков сообщил, что в поселке Комсомольский местный житель нашёл в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы № 2 города Белгорода, которую мужчина самостоятельно покинул в связи с сильным алкогольным опьянением.

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