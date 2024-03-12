Дроны и ДРГ ВСУ атаковали территорию России: новости СВО на вечер 12 марта

Фото: МО Украины

Украинские диверсионно-разведывательные группы утром 12 марта пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Федеральная служба безопасности РФ заверила, что российским силам удалось отбить атаку противника и не допустить их захода в приграничные территории. После этого несколько регионов России пытались массово атаковать дроны ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 12 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о попытках украинских ДРГ прорваться на территорию России

Первым о попытке украинских подразделений прорваться на территорию Белгородской и Курской областей сообщил Telegram-канал WarGonzo. По его данным, там действовали подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Сибирский батальон», работающие под началом ГУР.

Украинские ресурсы утверждали, что диверсанты смогли взять под контроль несколько российских населенных пунктов. Но в ФСБ России назвали эту информацию недействительной. При этом спецслужбы подтвердили, что украинские силы пытались нарушить госграницу в этих регионах несколько раз с 10 марта. В ведомстве добавили, что российские силы уничтожили 100 диверсантов, шесть танков, САУ Caesar и 20 бронемашин.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на две российские области. Там отметили, что в бой вступили не регулярные части, а объединения, в которые набирают граждан России.

Фото: МО Украины

Куда ударили дроны ВСУ

Беспилотники ВСУ за минувшие сутки выпустили дроны по Москве, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областям. Средства ПВО отразили большинство атак, но в некоторых населенных пунктах были зафиксированы прилеты. Не обошлось и без пострадавших.

Больше остальных от налета дронов пострадала Белгородская область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники в течение дня атаковали легковой автомобиль в селе Новом, сбросили четыре взрывных устройства в Белгородском районе, а также ударили по Шебекино, Новой Таволжанке и Белгороду.

В Шебекино в результате атаки получили ранения два человека, еще двое пострадали при налете на здание администрации в Белгороде. Также известно о попытке ВСУ атаковать Грайворонский горокруг из РСЗО RM-70 «Вампир» и ТРК «Точка-У».

Какая обстановка складывается в зоне СВО

Вооруженным силам России удалось установить контроль над населенным пунктом Невельское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. Там были заняты более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, в районе Новомихайловки и Белогоровки бойцы ВС РФ нанесли поражение двум бригадам украинской армии, уточнили в ведомстве.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

Всего подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. На пяти направлениях противник потерял до 965 человек личного состава, 146 беспилотников и десятки единиц военной техники. Также ведомство отчиталось об отражении 19 атак украинских штурмовых групп.

Тем временем военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские военнослужащие уничтожили гаубицу «три топора» (М777) и радиолокационную станцию «Малахит» Вооруженных сил Украины на стыке Харьковской и Сумской областей. По его словам, Киев «запустил информационную поддержку» наступления, однако никакого прорыва так и не произошло.

Фото: МО Украины

Зачем Пушилин и Кириенко прибыли в Авдеевку

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Авдеевку и передали жителям гуманитарную помощь, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Они также осмотрели коксохимический завод и пришли к выводу, что он не получил критических разрушений.

Пушилин добавил, что вместе с Кириенко пообщался с жителями Авдеевки и выяснил, с какими сложностями они сталкиваются после многомесячной осады города. Люди рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов. Гости передали им гуманитарную помощь и поручили местной администрации решить вопрос с размещением хлебопекарни.

Как Кремль отреагировал на слова Столтенберга о переговорах Москвы и Киева

Киев продолжает отвергать возможность переговоров с Москвой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, данная позиция Украины — «это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре». Таким образом он прокомментировал слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о необходимости сесть за стол переговоров.

«Пока мы все вместе — и мы, и представители НАТО — видим только одно: это достаточно последовательная позиция киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров», — сказал Песков.

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press Йенс Столтенберг

Что случилось с экипажем утраченного Киевом ЗРК Patriot

В украинском сегменте Сети опубликовали некролог зенитчика Павла Василькова, продемонстрировав фото военного, запечатленного на фоне пусковой установки ЗРК Patriot американского производства. Пользователь natalia.1772 в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что Васильков и его сослуживцы погибли, выполняя боевое задание по защите неба.

О смерти украинского военного также сообщили в группе «Краснополье» в Facebook (деятельность в РФ запрещена), какие-либо подробности не приводятся. На снимке зенитчик позирует на фоне контейнеров с ракетами, в которых обычно поставляются боеприпасы для ЗРК Patriot.

Зачем Польше нужно больше американских солдат

Президент Польши Анджей Дуда призвал увеличить контингент американских войск на своей территории, поскольку Варшава после разгрома ВСУ боится остаться один на один с Россией, предположил в разговоре с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Вашингтон все время подталкивает Польшу к конфликту.

«Польша хочет, чтобы США больше уделяли внимание не просто украинскому конфликту, а противостоянию России собственными силами. В Варшаве не зря опасаются, что после окончательного разгрома ВСУ следующими, кто должен вести прокси-войну против России, должны стать поляки», — сказал он.

По мнению политолога, призыв Дуды к США объясняется его страхом остаться один на один с Россией, армия которой значительно нарастила свой боевой опыт и ощутила вкус победы. По его словам, польский лидер хочет спрятаться от ВС РФ за спинами американских солдат.

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