На Украине раскрыли судьбу экипажа Patriot На Украине появился некролог зенитчика с фото на фоне ЗРК Patriot

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В украинском сегменте Сети опубликовали некролог зенитчика Павла Василькова, продемонстрировав фото военного, запечатленного на фоне пусковой установки ЗРК Patriot американского производства. Пользователь natalia.1772 в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что Васильков и его сослуживцы погибли, выполняя боевое задание по защите неба.

Известно, что о смерти украинского военного также сообщили в группе «Краснополье» в Facebook (деятельность в РФ запрещена), какие-либо подробности не приводятся. На снимке зенитчик позирует на фоне контейнеров с ракетами, в которых обычно поставляются боеприпасы для ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что ВСУ «с высокой долей вероятности» могли потерять установки M901 комплекса MIM-104 Patriot в результате действий российских военных. По предварительным данным, удары по целям были нанесены в районе города Покровска в ДНР, расположенном в 50 км от линии боевого соприкосновения.

До этого бывший офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник заявил, что при операции по уничтожению комплексов Patriot, переданных Украине, могло погибнуть около 30 натовских военных. Крапивник отметил, что ими могли управлять американские специалисты, но есть вероятность и того, что это могли быть солдаты из других стран НАТО.